Box Office: 'ओजी' सिर्फ कमा नहीं रही, इमरान हाशमी की ब्रैंड वैल्यू भी बढ़ा रही, यकीन न हो तो कमाई देखिए

They Call Him OG Box Office Collection Day 3: 'दे कॉल हिम ओजी' ने तीसरे दिन वीकेंड का फायदा उठाना शुरू कर दिया है. फिल्म की कमाई में आज फिर से लंबी उछाल देखने को मिली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 27 Sep 2025 04:40 PM (IST)
एक तरफ जहां इस साल अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे बड़े स्टार्स की फिल्में ठीकठाक कमाई ही कर पाईं, वहीं इमरान हाशमी की पहली साउथ फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने सिर्फ 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिन्हें तोड़ पाना 'जॉली एलएलबी 3' के लिए भी मुश्किल है.

पवन कल्याण और इमरान की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी नई फिल्म 'ओजी' के साथ गदर काट रखा है. फिल्म ने इंडिया और वर्ल्डवाइड दोनों जगह खूब नोट बटोरे हैं. फिल्म आज अपने पहले सैटरडे के लिए कमा रही है, तो फिल्म की अब तक की कमाई जान लेते हैं. साथ ही, जानेंगे कि इसने अभी तक कौन से बड़े रिकॉर्ड बना डाले हैं.

'दे कॉल हिम ओजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पेड प्रिव्यू से 21 करोड़ और फिर रिलीज के पहले दिन 63.75 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई घटी लेकिन फिर भी अच्छा कलेक्शन हुआ और ये 19.6 करोड़ रहा.

वहीं आज यानी तीसरे दिन फिल्म ने 4:40 बजे तक 9.67 करोड़ का कलेक्शन करते हुए टोटल 113.17 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने बना डाले ये बड़े रिकॉर्ड

'ओजी' को रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इसने इमरान हाशमी और पवन कल्याण के करियर में सुनहरा ठप्पा लगा दिया है. फिल्म ने इतने ही दिनों में ये बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं.

  • 'ओजी' सिर्फ दो दिनों में ही पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इसके पहले उनकी 'भीमला नायक' हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी जिसने दुनियाभर में 158.5 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • ये फिल्म इमरान हाशमी के करियर की पहली 100 करोड़ी और सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है. इसके पहले उनकी 'द डर्टी पिक्चर' ने 80 करोड़ कमाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
  • इसके अलावा, इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी ने सनी देओल की 'जाट' (88.72 करोड़), अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' (92.59 करोड़), सलमान खान की 'सिकंदर' (110.36 करोड़) और अक्षय की 'स्काई फोर्स' (113.62 करोड़) पीछे छोड़ दिया है.
 
 
 
 
 
'दे कॉल हिम ओजी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इसने सिर्फ 2 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक, 171 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि इस फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट भी किया है और वही इसके राइटर भी हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज अपने रिव्यू में साढ़े तीन स्टार देते हुए अच्छी फिल्म बताया है और इमरान हाशमी की एक्टिंग की तारीफ भी की है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 27 Sep 2025 04:40 PM (IST)
Emraan Hashmi Pawan Kalyan Telugu Cinema OG Box Office Collection They Call HIM OG Box Office Collection
