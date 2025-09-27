शिवकार्तिकेयन और विद्युत जामवाल की तमिल फिल्म 'मद्रासी' 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' के साथ रिलीज हुई थी. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, इंडिया में 61.86 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 97.69 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

ए आर मुरुगदॉस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और ये ओटीटी पर आने के लिए रेडी है. फिल्म के एक्शन की खूब तारीफ हुई थी. इसलिए उन फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है जिन्हें एक्शन फिल्में पसंद हैं और वो इसे थिएटर्स में नहीं देख पाए.

'मद्रासी' कब और किस ओटीटी पर होगी स्ट्रीम

इस फिल्म की ओटीटी रिलीज से जुड़ी अनाउंसमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके किया है. इस वीडियो में फिल्म के लीड एक्टर शिवकार्तिकेयन हाथ में कुछ प्लेकार्ड लिए दिख रहे हैं और धीरे-धीरे उन्हें हटा रहे हैं.

हर प्लेकार्ड में एक जानकारी है. पहले प्लेकार्ड में फिल्म का नाम, दूसरे में ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम और तीसरे में डेट लिखी हुई है. यानी ये वीडियो देखकर साफ समझ आ रहा है कि 'मद्रासी' 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है. यानी फिल्म रिलीज होने को अब 72 घंटों से भी कम समय बचा है.

'मद्रासी' के बारे में

इस फिल्म को हिंदी में 'दिल मद्रासी' नाम से थिएटर्स में उतारा गया था. इस फिल्म के जरिए बहुत दिनों बाद विद्युत जामवाल 'फोर्स' जैसे विलेन के धांसू रोल को निभाते दिखे हैं. शिवकार्तिकेयन के अलावा इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं.

इस फिल्म के बाद मद्रासी अब अगले साल पोंगल के मौके पर फिर से 'पराशक्ति' फिल्म के साथ सिनेमाघरों में लौटेंगे. इस फिल्म को 14 जनवरी 2026 को थिएटर्स में उतारा जाएगा. इस फिल्म को निर्देशक सुधा कोंगरा बना रहे हैं और ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है. हालांकि, तब तक आप ओटीटी पर 'मद्रासी' का इंतजार कीजिए और आते ही कमाल एक्शन का मजा लीजिए.