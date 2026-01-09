हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab Box Office Day 1: 'द राजा साब' की बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग, शाम 6 बजे तक तोड़ चुकी है ये रिकॉर्ड

The Raja Saab Box Office Day 1: 'द राजा साब' की बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग, शाम 6 बजे तक तोड़ चुकी है ये रिकॉर्ड

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास की हॉरर-फैंटेसी फिल्म 'द राजा साब' रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन में कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Jan 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ स्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. बड़े पर्दे पर आते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और धमाकेदार ओपनिंग करती नजर आ रही है. शाम 6 बजे तक के कलेक्शन में ही 'द राजा साब' ने 19 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

'द राजा साब' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ही करोड़ों कमा लिए थे. अब रिलीज के बाद भी फिल्म धड़ल्ले से नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने शाम 6 बजे तक 19.19 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ प्रभास की फिल्म ने कई दूसरी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

'द राजा साब' ने तोड़े ये रिकॉर्ड
'द राजा साब' ने 'तेरे इश्क में' के फर्स्ट डे कलेक्शन को मात दे दी है. धनुष और कृति सेनन की इस फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए कमाए थे. प्रभास की फिल्म ने 'स्काई फोर्स' (12.25 करोड़), 'जॉली एलएलबी 3' (12.5 करोड़), 'सितारे जमीन पर' (10.7 करोड़) और 'जाट' (9.5 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को भी शिकस्त दे दी है.

'द राजा साब' के बारे में
'द राजा साब' एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं और उनके साथ संजय दत्त अहम भूमिका अदा करते नजर आए हैं. मालविका मोहनन के साथ-साथ फिल्म में रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल भी दिखाई दी हैं. वहीं जरीना वहाब और बोमन ईरानी भी 'द राजा साब' का हिस्सा हैं.

प्रभास की अपकमिंग फिल्में
वर्कफ्रंट की बात करें तो 'द राजा साब' के बाद प्रभास के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर फिल्म स्पिरिट में दिखाई देंगे जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में होंगी. इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा प्रभास के पास 'सालार पार्ट 2' और 'कल्कि 2898 एडी 2' जैसी फिल्में भी हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 09 Jan 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Prabhas The Raja Saab The Raja Saab Box Office Collection The Raja Saab Opening Day Collection
