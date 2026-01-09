'उनकी सेपरेशन कभी कड़वाहट भरी नहीं थी', बेटी सुजैन खान और ऋतिक रोशन के तलाक पर बोले संजय खान

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन 10 जनलरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. इससे पहले उनके एक्स ससुर संजय खान ने उन्हें एडवांस में बर्थडे विश किया है. संजय ने एक पोस्ट करते हुए ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली मुलाकात याद की है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी सुजैन खान और ऋतिक रोशन के तलाक पर भी बात की है.

संजय खान ने अपने इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मेरी पहली मुलाकात ऋतिक रोशन से टीनेज में हुई थी, जायद के जरिए. उस समय मुझे सुबह की राइड के लिए एक नई साइकिल चाहिए थी और मैंने ऐसे ही जायद से इसका ज़िक्र किया. जायद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस बारे में सलाह के लिए ऋतिक ही सही इंसान हैं.'

'नहीं पता था कि यही नौजवान एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी...'

संजय खान आगे लिखते हैं- 'अपने वादे के मुताबिक, ऋतिक एक सुबह आए और लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में डिटेल में बताने लगे—जैसे कि ट्रेंडी थ्री-स्पीड गियर सिस्टम. उनकी ब्रीफिंग बिलकुल साफ, सटीक और शांत, सच्चे आत्मविश्वास के साथ थीं, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया. तब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही नौजवान एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी करेगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा. उसी समय, मैंने बेंगलुरु में हिल्टन गोल्डन पाम्स होटल का निर्माण पूरा किया था.'

उन्होंने कहा- 'लॉन्च से पहले सब कुछ ठीक करने के लिए- कमरे, सेवाएं, पानी की क्वालिटीय. मैं चाहता था कि मेरे दोस्त इसे एक्सपीरियंस करें. मेरी पत्नी जरीन, अपनी सहज गर्मजोशी के साथ, तुरंत मान गईं. ये चुनाव जादुई साबित हुआ, खासकर तब जब ऋतिक 'कहो ना… प्यार है' से रातोंरात मशहूर हो गए.'

ऋतिक रोशन को बताया बेस्ट एक्टर्स में से एक

संजय खान ऋतिक रोशन के बारे में आगे लिखते हैं- 'हमारी इनफॉर्मल बातचीत से पता चला कि स्टारडम के नीचे एक अनुशासित पेशेवर छिपा हुआ है: केंद्रित, सम्मानजनक और नई जानकारियों के लिए एक्साइटेड. वो फिल्म जगत के बारे में मेरे आइडियाज जानने की कोशिश करता था, और अपनी उन तेज, जिज्ञासु आंखों से ध्यान से सुनता था. मैं लंबे समय से अपने दोस्तों से कहता आया हूं कि उनकी सफलता अटूट डेडीकेश और कला के बल पर मिली है. आज, ऋतिक बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं—एक एक्टर, स्टार और अपनी कला के निरंतर स्टूडेट.'

सुजैन और ऋतिक के तलाक पर कही ये बात

दिग्गज एक्टर कहते हैं- 'सुजैन से ही मुझे दो नाती मिले हैं, हरेहान और हृधान—सुंदर, प्यारे बेटे, जिनका पालन-पोषण उनकी खास ईमानदारी के साथ हुआ है. उनकी सेपरेशन ग्रेसफुल थी, कभी कड़वाहट भरी नहीं थी. मैं गर्व से दोस्तों से कहता हूं कि उसने ऋतिक को "हुजूरा इक्का" दिया है. 10 जनवरी को, जब लाखों लोग जश्न मना रहे हैं, मैं ऋतिक को स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समृद्धि से भरपूर जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं. जन्मदिन मुबारक हो, ऋतिक. मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेटा.'