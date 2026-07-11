थलापति विजय ने 'जन नायकन' की रिलीज पर लगाई मुहर, नया पोस्टर जारी कर किया ऐलान, फैंस क्रेजी

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि ये विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म है, इसलिए फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. अब इसी बीच मेकर्स ने फिल्म से थलापति विजय का नया लुक जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नए पोस्टर में थलापति विजय का दिखा रौबदार अंदाज

विजय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म 'जन नायकन' का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनका रौबदार अंदाज देखने को मिल रहा है. पोस्टर में विजय ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं, जहां उनका एंग्री और स्वैग वाला लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है. बैकग्राउंड में रेड और ब्लू लाइट्स का कॉम्बिनेशन रखा गया है. इससे साफ हो गया है कि फिल्म में धांसू और जबरदस्त एक्शन का डोज मिलने वाला है.

विजय की फिल्म को मिला 'A' सर्टिफिकेट

थलापति विजय ने बताया कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी मिल गई है. फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है, जिसके लिए मेकर्स को 12 कट्स और कुछ बदलाव करने पड़े हैं. इस फिल्म को हर उम्र के दर्शक थिएटर में नहीं देख पाएंगे. अगर कोई दर्शक इसे फैमिली या बच्चों के साथ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा. 'A' सर्टिफिकेशन के तहत सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकेंगे. सामने आए पोस्टर में बड़े अक्षरों में 'A' सर्टिफिकेट लिखा हुआ नजर आ रहा है. इसके साथ ही पोस्टर पर 'Certified' और 'Coming Soon' भी लिखा है.

ये भी पढ़ेंः नेशल आवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर चेझियान का 57 साल की उम्र में निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक लहर

क्या है 'जन नायकन' को लेकर विवाद?

बता दें कि सीएम विजय जोसेफ की फिल्म 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन को लेकर पिछले 7 महीनों से विवाद चल रहा था, जो कोर्ट तक पहुंच गया था. मेकर्स ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान सिंगल जज की बेंच ने फिल्म को तुरंत यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में इस आदेश में बदलाव कर दिया गया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मेकर्स ने फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले का जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया था.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'जन नायकन' की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. हाल ही में कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर 'यॉर्क सिनेमाज' ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी. उन्होंने बताया था कि ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें कि इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं.

ये भी पढ़ेंः शादी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने पहुंचे आमिर खान-गौरी स्प्रैट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी करेंगे शिरकत