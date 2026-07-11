INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलापति विजय ने 'जन नायकन' की रिलीज पर लगाई मुहर, नया पोस्टर जारी कर किया ऐलान, फैंस क्रेजी

थलापति विजय ने 'जन नायकन' की रिलीज पर लगाई मुहर, नया पोस्टर जारी कर किया ऐलान, फैंस क्रेजी

Jana Nayagan: साल 2026 की मोस्ट अवेडेट फिल्म 'जन नायकन' से थलापति विजय का नया लुक सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 11 Jul 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि ये विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म है, इसलिए फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. अब इसी बीच मेकर्स ने फिल्म से थलापति विजय का नया लुक जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नए पोस्टर में थलापति विजय का दिखा रौबदार अंदाज
विजय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म 'जन नायकन' का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनका रौबदार अंदाज देखने को मिल रहा है. पोस्टर में विजय ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं, जहां उनका एंग्री और स्वैग वाला लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है. बैकग्राउंड में रेड और ब्लू लाइट्स का कॉम्बिनेशन रखा गया है. इससे साफ हो गया है कि फिल्म में धांसू और जबरदस्त एक्शन का डोज मिलने वाला है.

विजय की फिल्म को मिला 'A' सर्टिफिकेट
थलापति विजय ने बताया कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी मिल गई है. फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है, जिसके लिए मेकर्स को 12 कट्स और कुछ बदलाव करने पड़े हैं. इस फिल्म को हर उम्र के दर्शक थिएटर में नहीं देख पाएंगे. अगर कोई दर्शक इसे फैमिली या बच्चों के साथ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा. 'A' सर्टिफिकेशन के तहत सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकेंगे. सामने आए पोस्टर में बड़े अक्षरों में 'A' सर्टिफिकेट लिखा हुआ नजर आ रहा है. इसके साथ ही पोस्टर पर 'Certified' और 'Coming Soon' भी लिखा है. 

ये भी पढ़ेंः नेशल आवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर चेझियान का 57 साल की उम्र में निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक लहर

क्या है 'जन नायकन' को लेकर विवाद?
बता दें कि सीएम विजय जोसेफ की फिल्म 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन को लेकर पिछले 7 महीनों से विवाद चल रहा था, जो कोर्ट तक पहुंच गया था. मेकर्स ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान सिंगल जज की बेंच ने फिल्म को तुरंत यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में इस आदेश में बदलाव कर दिया गया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मेकर्स ने फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले का जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया था.

कब रिलीज होगी फिल्म?
'जन नायकन' की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. हाल ही में कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर 'यॉर्क सिनेमाज' ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी. उन्होंने बताया था कि ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें कि इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं.

ये भी पढ़ेंः शादी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने पहुंचे आमिर खान-गौरी स्प्रैट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी करेंगे शिरकत

और पढ़ें
Published at : 11 Jul 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने 'जन नायकन' की रिलीज पर लगाई मुहर, नया पोस्टर जारी कर किया ऐलान, फैंस क्रेजी
थलापति विजय ने 'जन नायकन' की रिलीज पर लगाई मुहर, नया पोस्टर जारी कर किया ऐलान, फैंस क्रेजी
साउथ सिनेमा
Lenin Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने गाड़े झंडे, 'मां इंति बंगारम' समेत 13 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने गाड़े झंडे, 'मां इंति बंगारम' समेत 13 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
साउथ सिनेमा
नेशल आवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर चेझियान का 57 साल की उम्र में निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक लहर
नेशल आवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर चेझियान का 57 साल की उम्र में निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक लहर
साउथ सिनेमा
Friday Box Office Collection: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' का हुआ बंटाधार, 'वेलकम टू द जंगल' सहित इन 4 फिल्मों का भी बिगड़ा हाल, जानें- कलेक्शन
फ्राइडे को 'वेलकम टू द जंगल' सहित 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
इंडिया
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
बारुईपुर रेप-मर्डर के आरोपी इंद्रजीत मंडल की हुई थी पीट-पीटकर हत्या, CM शुभेंदु बोले- इसे लिंचिंग नहीं मानेंगे
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget