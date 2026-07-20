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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाध्रुव विक्रम संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच अनुपमा परमेश्वरन का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- अब कोई डर नहीं

ध्रुव विक्रम संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच अनुपमा परमेश्वरन का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- अब कोई डर नहीं

एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट को बाद इंटरनेट पर कसाय लगाए जा रहे हैं कि उनका और एक्टर ध्रुव विक्रम का ब्रेकअप हो गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन और ध्रुव विक्रम काफी टाइम से अपनी पर्सनल लाइफ को  लेकर चर्चा में हैं. दोनों को लेकर खबरे हैं कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि अब अनुपमा ने सोशल मीडिया पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए हैं, जिसके बाद फैंस उनके और ध्रुव विक्रम के ब्रेकअप के कयास लगा रहे हैं.

अनुपमा परमेश्वरन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल
अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में लंबे समय के बाद सोशल मीडिया पर कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान उनकी तस्वीरों से ज्यादा पोस्ट के कैप्शन ने खींचा.

अपनी एक पोस्ट के कैप्शन में अनुपमा ने लिखा, 'ओह! फोटो डंप के लिए सॉरी. जब पोस्ट करने के लिए किसी की मंजूरी, गाने के सेलेक्शन या किसी और के कैप्शन का इंतजार नहीं करना पड़ता, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कहीं ज्यादा मजेदार हो जाता है.'

 
 
 
 
 
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'अब किसी की इजाजत नहीं, अब कोई डर नहीं'
वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'कभी-कभी सुकून पाने के लिए बंद रास्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है. आज मुझे मेरा सुकून मिल गया. आज से मैं अपनी आवाज चुनती हूं. मैं अपनी जिंदगी चुनती हूं. अब किसी की इजाजत नहीं, अब कोई डर नहीं. अब मैं खुद को फिर से खोज रही हूं और अपनी उसी जिंदगी से दोबारा प्यार करना सीख रही हूं, जो कभी मेरी थी.'

ये भी पढ़ेंः भारत-इंग्लैंड का मैच देखने पहुंचीं कृति सेनन, एमएस धोनी की बेटी जीवा संग क्यूट मोमेंट हुआ वायरल

उन्होंने आगे लिखा, 'एक बात है जो मैं बहुत लंबे समय से कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी कहने नहीं दिया गया. आज मैं बस इतना कहना चाहती हूं... मैं आप सभी से प्यार करती हूं. 'अब वक्त है खुद को ठीक करने का, आजादी से जीने का और खुद को चुनने का. अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से, बिना किसी डर और बिना किसी माफी के जीना चाहती हूं.' 

 
 
 
 
 
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ब्रेकअप की अटकलें तेज
अनुपमा के इन पोस्ट्स के बाद सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की चर्चाएं और तेज हो गई हैं. फैंस उनके ब्रेकअप की अटकलें लगाने लगे हैं.

ध्रुव विक्रम संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच अनुपमा परमेश्वरन का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- अब कोई डर नहीं

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ध्रुव विक्रम संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच अनुपमा परमेश्वरन का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- अब कोई डर नहीं

कैसे शुरू हुई डेटिंग की चर्चा?
बता दें, साल 2025 की शुरुआत में अनुपमा परमेश्वरन और ध्रुव विक्रम के रिलेशनशिप की खबरें तब तेज हो गई थीं, जब दोनों फिल्म 'बाइसन कालामाडन' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान सोशल मीडिया पर दोनों की कथित किस वाली एक तस्वीर वायरल हुई, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिली.

बाद में चेन्नई में हुए एक अवॉर्ड शो में ध्रुव ने स्टेज पर अनुपमा को बर्थडे विश किया. वहीं, अनुपमा ने ध्रुव को अपना '2 AM कॉल' भी बताया था. इसके अलावा मुंबई के एक अवॉर्ड शो से ध्रुव ने अनुपमा के साथ एक सेल्फी शेयर की थी, जिसे एक्ट्रेस ने हार्ट इमोजी के साथ री-शेयर किया था. हालांकि, इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को लेकर चुप्पी साध ली, जिसके बाद फैंस उनके ब्रेकअप के कयास लगाने लगे.

अनुपमा परमेश्वरन की इन पोस्ट्स के बाद सोशल मीडिया पर फैंस यह कयास लगाने लगे हैं कि उनका और ध्रुव विक्रम का ब्रेकअप हो गया है.  हालांकि, अनुपमा या ध्रुव ने अब तक अपने रिश्ते या ब्रेकअप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

ये भी पढ़ेंः शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज तक, जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के समर्थन में उतरे ये सितारे

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Published at : 20 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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Anupama Parameswaran Dhruv Vikram
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