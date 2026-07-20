साउथ इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता बहुत खास होने वाला है. एक से बढ़कर एक फिल्में थिएटर में दस्तक दे रही हैं. थलपति विजय की 'जन नायकन' भी फाइनली रिलीज हो रही है. आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली साउथ फिल्मों पर.

'जन नायकन'

ये फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होगी. फिल्म तमिल भाषा में रिलीज होगी. फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में थलपति विजय, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रियमणि, प्रकाश राज जैसे स्टार्स दिखेंगे.

'महाराजा होस्टल'

ये फिल्म भी 23 जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म का जॉनर हॉरर कॉमेडी है और ये मलयालम फिल्म है. इस फिल्म को चारु वाकन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अखिल शाह, अखिल NRD लड रोल में हैं.

'चेन्नई लव स्टोरी'

फिल्म में किरण अब्बावरम और गौरी प्रिया लीड रोल में हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी.

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Karavali

ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज हो रही है. ये एक्शन ड्रामा है. फिल्म कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी. फिल्म को गुरुदत्त गनिगा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रज्वल देवराज, राज बी शेट्टी, सम्पदा, रमेश इंदिरा, गोविंदे गौड़ा, मिथरा जैसे स्टार्स हैं.

'चंद्राप्पन'

ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म तेलुगू भाषा में हैं. फिल्म को पी यशमन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पी यशमन, सोनाली पाणिग्रही, बालागम संजय कृष्णा, टेम्पर वामशी, दरभा अप्पाजी अंबरीशा जैसे स्टार्स दिखेंगे.

'कागीथम पाडवालु'

इस फिल्म को एमजीआर थुकाराम ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वर्धन, कृष्णा प्रिया, प्रेम सागर राजुलापति जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी.

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'श्रीमती सिंदूरा'

ये फिल्म 24 जुलाई को थिएटर में दस्तक देगी. फिल्म कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी. ये फेंटेसी ड्रामा है. फिल्म को आर. अनंत राजू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विजय राघवेंद्र, प्रिया हेगड़े, मानसी सुधीर, गणेश राव जैसे स्टार्स हैं.

'करिमनी मलिका नीनल्ला'

मारुति मट्टिकोटी की ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी. फिल्म को चंद्रू ओबाया ने डायरेक्ट किया है.