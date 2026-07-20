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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जन नायकन' के नए टीजर में छाए सीएम विजय, दमदार एक्शन देख एक्साइटेड हुए फैंस, वायरल हुआ वीडियो

'जन नायकन' के नए टीजर में छाए सीएम विजय, दमदार एक्शन देख एक्साइटेड हुए फैंस, वायरल हुआ वीडियो

Jana Nayagan Announcement Teaser: तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का टीजर रिलीज हुआ, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. साथ ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 09:40 PM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम और साउथ के सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. करीब 7 महीनों की मशक्कत के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का शानदार टीजर रिलीज किया, जिसमें उनका एक्शन मोड हर किसी को दीवाना बना रहा है.

18 सेकंड का है टीजर  

केवीएन प्रोडक्शंस ने फिल्म का टीजर रिलीज किया, जो सिर्फ 18 सेकंड का है. इस टीजर में विजय एक्शन सीक्वेंस करते नजर आए. कभी वो कैदी के रूप में दिखे, तो कभी पुलिस के लुक में. हालांकि, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में उनकी सीएम वाली छवि ने इस टीजर की खासियत बढ़ा दी. जैसे ही टीजर रिलीज हुआ, फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे है. 

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फिल्म की टीम 

बता दें कि फिल्म को एच. विनोथ ने निर्देशित किया हैं और के. वेंकट नारायण के केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले पेश किया जा रहा है. फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियमणि जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे, जो इस फिल्म को और खास बना रहे हैं. ये फिल्म 23 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है, जो उनके फैंस और उनके राज्य की जनता के लिए बहुत शानदार अनुभव होने वाला है. 

क्यों हुई रिलीज में देरी?

वहीं बात करें फिल्म की देरी पर, तो ये पहले जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली थी. हालांकि, CBFC द्वारा सर्टिफिकेट न मिलने पर इसकी रिलीज डेट बार-बार टलती रही. साथ ही फिल्म की HD प्रिंट भी ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे मेकर्स की परेशानी और बढ़ गई. हालांकि कई सेलेब्स ने उनका समर्थन किया और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 

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Published at : 20 Jul 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Jana Nayagan Jana Nayagan Teaser
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