नेशल आवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर चेझियान का 57 साल की उम्र में निधन, तमिल इंडस्ट्री में शोक लहर

तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. नेशल आवॉर्ड विनिंग निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर आर. चेझियान का निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी है. आर. चेझियान का कल, 10 जुलाई को चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वो 57 साल के थे और पिछले कुछ समय से चेन्नई के तारामणि स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे.

सेलेब्ल ने दी श्रद्धांजलि

चेझियान के निधन की खबर सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. एक्टर विजय सेतुपति, निर्देशक अधम बावा, कयाल देवराज समेत कई सितारों और फिल्मी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. विजय सेतुपति ने एक्स पर लिखा, 'रेस्ट इन पीस, चेझियान सर.'

Rest in peace, Chezhiyan sir 💔 pic.twitter.com/MDQ61l7QIn — VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) July 10, 2026

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अधम बावा ने जताया दुख

निर्देशक अधम बावा ने भी चेझियान के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'मेरे प्रिय दोस्त, सिनेमैटोग्राफर और निर्देशक चेझियान के निधन की खबर से मैं बेहद दुखी हूं. उनका हमेशा मुस्कुराते रहना, सभी से सादगी और अपनापन के साथ मिलना, और तमिल सिनेमा में उनका शानदार योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.'

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ससिकुमार भी हुए इमोशनल

फिल्ममेकर ससिकुमार ने भी चेझियान को याद करते हुए उनकी कई तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, 'एक अच्छा सिनेमैटोग्राफर सिर्फ सीन्स नहीं रचता, बल्कि उनमें इमोशंस को भी जीवित कर देता है. पूरी जिंदगी इस कला को संजोकर रखने वाले चेझियान सर को हमारी श्रद्धांजलि.'

आर. चेझियान के बारे में

बता दें, आर. चेझियान का जन्म तमिलनाडु के सिवगंगा में हुआ था. उन्होंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन बाद में फिल्मों की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने मशहूर सिनेमैटोग्राफर पी.सी. श्रीराम से सिनेमैटोग्राफी की बारीकियां सीखीं और 2007 में निर्देशक बालाजी शक्तिवेल की फिल्म 'कल्लूरी' से बतौर सिनेमैटोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की.

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इसके बाद उन्होंने 'थेनमेरकु परुवाकात्रु', 'परदेसी' और 'जोकर' जैसी कई तमिल फिल्मों में सिनेमैटोग्राफी की. फिल्म 'परदेसी' के लिए उनके शानदार काम को इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा गया. साल 2013 में उन्हें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड मिला.