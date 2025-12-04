लेजेंडरी प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का निधन, रजनीकांत की शिवाजी द बॉस की थी प्रोड्यूस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमालेजेंडरी प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का निधन, रजनीकांत की शिवाजी द बॉस की थी प्रोड्यूस

AVM Saravanan Death: तमिल सिनेमा के लेजेंडरी प्रोड्यूसर एवीएं सरवनन का निधन हो गया है. प्रोड्यूसर 86 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

तमिल इंडस्ट्री के लिए एक दुख की खबर सामने आई है. इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया है. सरवनन लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से उनका निधन हुआ है. एवीएम सरवनन के निधन के बाद से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में प्रोड्यूस की हैं जिसमें रजनीकांत की शिवाज द बॉस भी शामिल है.

आज होगा अंतिम संस्कार

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एवीएम सरवनन का अंतिम संस्कार आज ही होने वाला है. उनके पार्थिव शरीर को आज दोपहर 3:30 बजे तक चेन्नई स्थित एवीएम स्टूडियों में रखा जाएगा. जहां पर उन्हें परिवार, दोस्त, फैंस और फिल्मी इंडस्ट्री के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं. उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

ये शानदार फिल्में की प्रोड्यूस

एवीएम सरवनन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में प्रोड्यूस की हैं. जिसमें नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'मिनसारा कनावु', 'वेट्टाइकरण' और 'शिवाजी: द बॉस' शामिल हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस के चले करीब 5 दशकों तक फिल्में बनती रही हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस के चले साल 2010 में आखिरी फीचर फिल्म बनी थी. अब उनका स्टूडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और एड पर काम करता है.

जीते थे कई अवॉर्ड

एवीएम सरवनन का पूरा नाम सरवनन सूर्या मणि है. लोग उन्हें एवीएम सरवनन के नाम से ही ज्यादा जानते हैं. उनका तमिल इंडस्ट्री में एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है. उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम एवीएम प्रोडक्शंस है. जिसकी शुरुआत 1945 में उनके पिता ने की थी. उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर दो फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीते हैं.

Published at : 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)
