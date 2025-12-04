स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा हो रहा है. तुलसी को लगने लगा है कि धीरे-धीरे उसके घर में सब ठीक हो रहा है. लेकिन, वो नहीं जानती कि नॉयना उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है. शो में अब तक आपने देखा कि वृंदा अपने घर में बैठकर खूब रोती है.

इसी बीच अंगद से मिलने ऋतिक वहां आता है. वो अपनी भाभी को हंसाने के लिए खूब मस्ती करता है.वहीं, प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देने के लिए नॉयना राजी हो जाती है. नॉयना उसकी जुबान को बंद करने के लिए ऐसा लकती हैं. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा तमाशा होने वाला है.

मिहिर पर लगेंगे आरोप

शो में अब तक आपने देखा कि पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी नॉयना को डर सता रहा होगा. नॉयना को लगने लगता है कि कहीं वो मिहिर को हासिल करने से पहले ही उसे खो ना दे.मिहिर के घर में जल्द ही पुलिस दस्तक देने वाली है. पुलिस आरोप लगाएगी कि मिहिर ने 5 करोड़ का घपला किया है.

ऐसे में पुलिस मिहिर को गिरफ्तार करके ले जाएगी.इसी बीच प्राइवेट डिटेक्टिव तुलसी को मिहिर और नॉयना की तस्वीरें दिखाएगा. तुलसी को पता चल जाएगा कि नॉयना और मिहिर का अफेयर है.इस सच्चाई को जानने के बाद तुलसी बुरी तरह से टूट जाएगी. तुलसी फैसला करती है कि वो मिहिर को सबक सिखाकर रहेगी.

तुलसी जाएगी जेल

इससे पहले ही उसके घर में खूब तमाशा होने वाला है.पुलिस जैसे ही मिहिर को ले जाने की कोशिश करेगी, तुलसी वहां पहुंच जाएगी. तुलसी दावा करती है कि मिहिर नहीं बल्कि कंपनी की मालकिन वो है. तुलसी को पुलिस थाने ले जाएगी.तुलसी के जेल जाते ही मिहिर उसके पीछे-पीछे वहां पहुंच जाएगा.

मिहिर को देख तुलसी काफी गुस्सा करने वाली है. तुलसी यहां पर मिहिर से उसके और नॉयना के रिश्ते के बारे में पूछेगी.तुलसी के मुंह से जब मिहिर नॉयना का नाम सुनेगा तो हैरान रह जाएगा. जल्द ही उसे एहसास होगा कि उसने तुलसी के संग कितना गलत किया है.उसके बाद मिहिर तुलसी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा.

