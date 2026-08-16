'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. अब यश ने साफ किया कि 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आगे बढ़ाने की वजह 'धुरंधर 2' से क्लैश का डर नहीं था. उन्होंने कहा कि वह किसी फिल्म से नहीं डरते और उनके लिए सबसे जरूरी था कि जो फिल्म वह दर्शकों को दे रहे हैं, वह बेहतरीन हो.

'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश?

यश ने कहा कि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट करीब 8 महीने पहले ही अनाउंस कर दी गई थी. उन्होंने कहा, 'मैं कभी किसी फिल्म के साथ अपनी डेट क्लैश नहीं करता. मेरी फिल्म की डेट पहले से अनाउंस होती है. अगर कोई दूसरी फिल्म उसी समय रिलीज होती है, तो उसे डेट क्लैश कहा जा सकता है.'

यश ने आगे कहा, 'लोगों ने कहा कि मैं डर गया. लेकिन जिंदगी में मुझे कुछ खोना नहीं है, तो डर भी नहीं है. लोग सोचते हैं 100-200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है, नहीं. हमारी पास पॉकेट में कुछ भी नहीं था. जिंदगी में प्यार और सक्सेस के मामले में मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ भी कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है.'

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'टॉक्सिक' की रिलीज टलने की वजह बताते हुए यश ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जो फिल्म वो दर्शकों को दे रहे हैं, वो अच्छी है या नहीं. उस वक्त वॉर चल रहा था और काफी कन्फ्यूजन था. उन्होंने जब फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि इसे और समय देने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला किया.

'टॉक्सिक' के बारे में

बता दें, पहले टॉक्सिक का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था. फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया. अब फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में दस्तक देने वाली है. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. टॉक्सिक में यश के साथ तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंथ, कियारा आडवाणी, नयनतारा जैसे एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं.

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