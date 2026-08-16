स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई

'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई

यश ने हाल ही में अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ किया कि रिलीज डेट आगे बढ़ाने के पीछे किसी फिल्म का डर नहीं था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. अब यश ने साफ किया कि 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आगे बढ़ाने की वजह 'धुरंधर 2' से क्लैश का डर नहीं था. उन्होंने कहा कि वह किसी फिल्म से नहीं डरते और उनके लिए सबसे जरूरी था कि जो फिल्म वह दर्शकों को दे रहे हैं, वह बेहतरीन हो.

'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 
यश ने कहा कि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट करीब 8 महीने पहले ही अनाउंस कर दी गई थी. उन्होंने कहा, 'मैं कभी किसी फिल्म के साथ अपनी डेट क्लैश नहीं करता. मेरी फिल्म की डेट पहले से अनाउंस होती है. अगर कोई दूसरी फिल्म उसी समय रिलीज होती है, तो उसे डेट क्लैश कहा जा सकता है.'

यश ने आगे कहा, 'लोगों ने कहा कि मैं डर गया. लेकिन जिंदगी में मुझे कुछ खोना नहीं है, तो डर भी नहीं है. लोग सोचते हैं 100-200 करोड़ कम होने से मुझे कुछ हो सकता है, नहीं. हमारी पास पॉकेट में कुछ भी नहीं था. जिंदगी में प्यार और सक्सेस के मामले में मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ भी कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है.'

धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई

ये भी पढ़ेंः दूसरी बार मां बनी 'देवों के देव महादेव' फेम एक्ट्रेस, रिवील किया बेटी का फेस

'टॉक्सिक' की रिलीज टलने की वजह बताते हुए यश ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जो फिल्म वो दर्शकों को दे रहे हैं, वो अच्छी है या नहीं. उस वक्त वॉर चल रहा था और काफी कन्फ्यूजन था. उन्होंने जब फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि इसे और समय देने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला किया.

'टॉक्सिक' के बारे में
बता दें, पहले टॉक्सिक का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था. फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया. अब फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में दस्तक देने वाली है. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. टॉक्सिक में यश के साथ तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंथ, कियारा आडवाणी, नयनतारा जैसे एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं.

ये भी पढ़ेंः 'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई
साउथ सिनेमा
इमरान हाशमी बने किंग, सनी देओल को सूर्या ने पछाड़ा, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस
इमरान हाशमी बने किंग, सनी देओल को सूर्या ने पछाड़ा, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस
साउथ सिनेमा
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना की इंजरी के चलते टली 'राका',  45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग
रश्मिका मंदाना की इंजरी के चलते टली 'राका',  45 दिन आगे बढ़ी फिल्म की शूटिंग
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
महाराष्ट्र
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
बॉलीवुड
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
इंडिया
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री की बंदूक से चली गोली, दो लोग घायल
हेल्थ
Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
टेक्नोलॉजी
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget