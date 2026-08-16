दूसरी बार मां बनी 'देवों के देव महादेव' फेम एक्ट्रेस, रिवील किया बेटी का फेस
'देवों के देव महादेव' फेम एक्ट्रेस पूजा बनर्जी दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने बेटी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की है.
टीवी के पॉपुलर शो 'देवों के देव महादेव' से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस के घर दूसरी बार किलकारी गूंजी है. टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा दूसरी बार पैरेंट बन गए हैं. दोनों के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है. कपल ने सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी शेयर करते हुए अपनी नन्ही बेटी की पहली झलक भी फैंस के साथ शेयर की है.
पूजा बनर्जी ने रिवील किया बेटी का फेस
पूजा बनर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने अपनी नन्ही परी की पहली झलक दिखाई. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरी बेबी गर्ल की पहली झलक.'
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पूजा बनर्जी के इस वीडियो पर सेलेब्स खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक्ट्रेस मोना लीस, विन्नी अरोड़ा, दिव्या अग्रवाल और अदा खान समेत कई सितारो ने जमकर बधाईयां दी.
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कपल ने अप्रैल 2026 में दूसरी बार पैरेंट्स बनने की खुशखबरी शेयर की थी. वहीं मई में पूजा बनर्जी ने अपनी बेबी शॉवर की झलकियां भी फैंस के साथ शेयर की थी. इस दौरान पूजा पिंक कलर के खूबसूरत एथनिक आउटफिट में नजर आई थीं.
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पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा की शादी
बता दें पूजा बनर्जी और एक्टर कुणाल वर्मा ने 15 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान कोर्ट मैरिज की थी. दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत एक शो 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' के दौरान हुई थी. बता दें, पूजा ने 2004 में अरुणॉय चक्रवर्ती से शादी की थी और 2013 में उनका तलाक हो गया.
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पूजा बनर्जी ने एक्टिंग करियर की करियर की शुरुआत 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' शो से की थी. उन्होंने 'सर्वगुण संपन्न', 'देवों के देव... महादेव', 'कुबूल है' और 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' जैसे कई शो में काम किया है. साल 2011 में एक्ट्रेस ने तेलुगु फिल्म 'वड़ेलुडू' से अपना फिल्मों में एंट्री की. वो 'झलक दिखला जा 7' (2014) और 'बिग बॉस बांग्ला' जैसे शो रियलिटो शोज में भी नजर आई हैं.