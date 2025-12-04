धनुष और कृति सेनन की लेटेस्ट रिलीज़, ‘तेरे इश्क में’, बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म कर रही है. आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित, इस दिल को छू लेने वाली इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने जबरदस्त शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया. वहीं वीकडेज में भी ये फिल्म भरभरकर नोट छाप रही है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के छठे दिन कितनी की कमाई?

शंकर (धनुष द्वारा अभिनीत) और मुक्ति (कृति सनोन द्वारा अभिनीत) की हार्ट ब्रेकिंग और ट्रैजिक लव स्टोरी वाली ‘तेरे इश्क में’ सिनेमाघरों में 28 नवंबर, 2025 को रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. हालांकि इसके दूसरे पार्ट की कुछ आलोचना भी हुईं, फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. दरअसल पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत ये फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के पहले दिन 16 करोड़ (हिंदी और तमिल मिलाकर) के साथ शानदार शुरुआत की थी. दूसरे दिन इस फिल्म ने 17 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन इसकी फिल्म ने 19 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया, जबकि चौथे दिन की काई 8.75 करोड़ रही. इसके बाद फिल्म ने पांचवें दिन 10.25 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 6.75 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘तेरे इश्क में’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 76.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘तेरे इश्क में’ बनी कृति सेनन की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म

‘तेरे इश्क में’ की कमाई में रिलीज के 6ठे दिन यानी बधुवार को गिरावट देखी गई और इसने रिलीज के बाद अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया. हालांकि इसने 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ कृति की क्रू के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 71.39 करोड़ को मात दे दी है. इसी के साथ ये कृति सेनन के करियर की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

‘तेरे इश्क में’ 100 करोड़ी बनने से कितनी दूर?

‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के 6 दिनों में 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ ये फिल्म 100 करोड़ी बनने से महज 25 करोड़ दूर है. ये फिल्म जिस रफ्तार से दौड़ रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म आसानी से ये आंकड़ा पार कर जाएगी. हालांकि इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर भी दस्तक दे रही है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के आगे ‘तेरे इश्क में’ कैसा परफॉर्म कर पाती है.

