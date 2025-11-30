प्रभास की 'स्पिरिट' रिलीज से पहले ही निकाल चुकी आधा बजट, इतने करोड़ में बिके ओटीटी राइट्स

संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास के कोलैबोरेशन को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. फैंस भी हर रोज फिल्म से जुड़े नए अपडेट्स जानने के लिए बेताब रहते हैं. आपको बता दें, फिल्म के रिलीज के पहले ही उसे बड़ा फायदा हो चुका है. दरअसल मेकर्स ने 'स्पिरिट' के ओटीटी राइट्स को 150 करोड़ रुपए बेच दिया है.

सबसे ज्यादा दाम में बिकने वाली पहली तेलुगु फिल्म

टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार मशहूर फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा के साथ 'स्पिरिट' का निर्माण कर रहे हैं. अनाउंसमेंट के बाद से ही प्रभास की ये अपकमिंग फिल्म चर्चाओं में बनी हुई है.

अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बाद मेकर्स को 'स्पिरिट' के प्री रिलीज में बड़ा फायदा हुआ है. मीडिया पोर्टल ओटीटी प्ले के मुताबिक फिल्म के डिजिटल राइट्स लॉक कर दिए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक 'स्पिरिट' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं में रिलीज करने के लिए मेकर्स ने 150 करोड़ का सौदा किया है.

हालांकि अभी तक फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म को रिवील नहीं किया गया है. लेकिन 'स्पिरिट' को जो 150 करोड़ के प्री रिलीज का फायदा हुआ है वो अभी तक किसी तेलुगु फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है. रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इस सौदे से फिल्म ने अपना आधा बजट निकाल लिया है.

पहली बार साथ नजर आएंगे प्रभास और तृप्ति डिमरी

'स्पिरिट' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं. इस फिल्म में प्रभास अपने करियर में पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल करेंगे. इतना ही नहीं इसके जरिए ऑडियंस को भी प्रभास और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी देखने मिलेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के कुछ हिस्से हैदराबाद में शूट कर लिए गए हैं वहीं इसके कुछ सींस थाईलैंड में शूट होंगे. बता दें, इस एक्शन ड्रामा में प्रभास और तृप्ति डिमरी के अलावा विवेक ओबेरॉय भी मुख्य भूमिका में देखे जाएंगे. इतना ही नहीं काजोल की भी इस फिल्म में एंट्री को लेकर बात चल रही है.