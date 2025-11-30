हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'वाराणसी' की शूटिंग से फ्री होकर फैमिली के पास पहुंचीं प्रिंयकां चोपड़ा, पति निक और बेटी मालती संग स्पेंड किया क्वालिटी टाइम

‘वाराणसी’ की शूटिंग से फ्री होकर फैमिली के पास पहुंचीं प्रिंयकां चोपड़ा, पति निक और बेटी मालती संग स्पेंड किया क्वालिटी टाइम

Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपने पति और बेटी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपने पति और बेटी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई.

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर फैमिली के पास पहुंची. जहां उन्होंने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. इन सुकून भरे पलों की झलक अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ भी शेयर की है. उनकी फोटोज देख फैंस इनपर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं....

1/7
प्रियंका चोपड़ा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो उनके विदेश वाले आलीशान घर की है.
प्रियंका चोपड़ा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो उनके विदेश वाले आलीशान घर की है.
2/7
इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा अपने घर में सबसे पहले पूजा करती हुई नजर आई. इस दौरान उनके साथ बेटी मालती, पति निक और मां मधु चोपड़ा भी दिखी.
इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा अपने घर में सबसे पहले पूजा करती हुई नजर आई. इस दौरान उनके साथ बेटी मालती, पति निक और मां मधु चोपड़ा भी दिखी.
3/7
फिर प्रियंका ने अपने पूरे परिवार के साथ लंच किया. डायनिंग टेबल पर सभी ने कई सारी तस्वीरें भी खिंचवाई.
फिर प्रियंका ने अपने पूरे परिवार के साथ लंच किया. डायनिंग टेबल पर सभी ने कई सारी तस्वीरें भी खिंचवाई.
4/7
इस फोटो में प्रियंका और निक अपनी लाडली बेटी मालती मैरी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए. मालती के फेस पर एक्ट्रेस ने हार्ट वाली इमोजी लगाई है.
इस फोटो में प्रियंका और निक अपनी लाडली बेटी मालती मैरी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए. मालती के फेस पर एक्ट्रेस ने हार्ट वाली इमोजी लगाई है.
5/7
प्रियंका अपनी बेटी मालती के बेहद करीब है. जब वो शूटिंग से घर पहुंचती हैं तो मालती के साथ सुकून भरे पल बिताती हैं.
प्रियंका अपनी बेटी मालती के बेहद करीब है. जब वो शूटिंग से घर पहुंचती हैं तो मालती के साथ सुकून भरे पल बिताती हैं.
6/7
इस फोटो को देखकर ये साफ है कि मालती मैरी अपनी मां प्रियंका चोपड़ा की तरह ही फैशन डीवा बनने वाली हैं.
इस फोटो को देखकर ये साफ है कि मालती मैरी अपनी मां प्रियंका चोपड़ा की तरह ही फैशन डीवा बनने वाली हैं.
7/7
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू के साथ फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आने वाली हैं.
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू के साथ फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आने वाली हैं.
Published at : 30 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
इंडिया
National Herald Case: EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR की दर्ज, जानें क्यों बढ़ सकती है सोनिया-राहुल की मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Cyclon Storm Ditwah News Update : भारत पहुंचने वाला है तूफान दितवा, NDRF की 14 टीमें हाई अलर्ट पर
कल से शुरू होगा Parliament का Winter Session जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा
लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
