‘वाराणसी’ की शूटिंग से फ्री होकर फैमिली के पास पहुंचीं प्रिंयकां चोपड़ा, पति निक और बेटी मालती संग स्पेंड किया क्वालिटी टाइम
Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपने पति और बेटी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई.
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर फैमिली के पास पहुंची. जहां उन्होंने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. इन सुकून भरे पलों की झलक अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ भी शेयर की है. उनकी फोटोज देख फैंस इनपर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं....
Published at : 30 Nov 2025 10:25 AM (IST)
