एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने 1 दिसबंर को राज निदिमोरु संग शादी कर ली है. समांथा अब शादी के तुरंत बाद पति राज के साथ हनीमून पर निकल गई हैं. दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था.

समांथा रूथ प्रभु का हनीमून

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में समांथा रूथ प्रभु ने अपनी खुशी जाहिर की थी. उन्होंने कहा- मुझे अपनी लाइफ में इतनी खुशी कभी फील नहीं हुई. राज मुझे कंप्लीट करते हैं. हम हनीमून पर निकल रहे हैं.

बता दें कि समांथा और राज एक दिन के हनीमून पर गए हैं. इस बारे में जब समांथा से पूछा गया कि सिर्फ एक दिन का हनीमून पर क्यों जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा- अभी इतना ही अफॉर्ड कर सकते हैं. 4 से मेरी शूटिंग शुरू है. हम बाद में प्रॉपर हनीमून पर जाएंगे.

सीक्रेट सेरेमनी में हुई समांथा-राज की शादी

समांथा रूथ प्रभु और राज ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. उनकी शादी में सिर्फ 30 गेस्ट शामिल हुए. उनकी शादी ईशा योग सेंटर में हुई थी. समांथा ने शादी को सीक्रेट रखा था. उन्होंने शादी के बाद फोटोज शेयर की. शादी के लिए उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी. समांथा ने अफने लुक को हैवी गोल्ड जूलरी और गजरे के साथ कंप्लीट किया था. दुल्हन के लुक में वो बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने शादी के लिए मिनिमल मेहंदी लगाई थी.

उनकी शादी की इनसाइड फोटोज अभी तक वायरल हो रही हैं. समांथा और राज की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बता दें कि समांथा और राज की ये दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी नागा चैतन्य के साथ हुई थी. वहीं राज की पहली शादी श्यमाली डे के साथ हुई थी. दोनों की ही शादियां चली नहीं. समांथा और राज ने वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में काम किया था. इस सीरीज में समांथा को काफी पसंद किया गया था.