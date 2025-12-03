2025 में कैंसर से जंग लड़ रहीं हिन खान-दीपिका कक्कड़, दो टीवी एक्टर्स की गई जान
2025 में कई एक्टर्स के कैंसर होने की खबरों ने फैंस को काफी उदास-परेशान किया. हिना खान और दीपिका कक्कड़ बहुत हिम्मत के साथ कैंसर से लड़ रही हैं.
2025 कुछ एक्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा. एक्ट्रेस हिना खान और दीपिका कक्कड़ कैंसर से जंग लड़ रही हैं. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने बड़ी हिम्मत के साथ इससे गुजर रही हैं. वहीं दो पॉपुलर एक्टर प्रिया मराठे और विभु राघव का निधन हो गया.
हिना खान
एक्ट्रेस हिना खान कैंसर से जंग लड़ रही हैं. जून 2024 में उन्होंने कैंसर का खुलासा किया था. हिना को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर था. हिना खान ने इस जर्नी को काफी हिम्मत के साथ निकाला है. उन्होंने अपने कैंसर से जुड़े हर अपडेट्स फैंस के साथ शेयर किए. हिना ने बाल काटने का वीडियो भी शेयर किया था. इसके अलावा उन्होंने बताया था कि उनकी आंखों की पलकें भी चली गई हैं. हिना अभी भी कैंसर से जंग लड़ रही हैं. अब वो पहले से बेहतर हैं और रिकवर कर रही हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही पति पत्नी और पंगा किया.
दीपिका कक्कड़ इब्राहिम
एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को लिवर कैंसर है. मई 2025 में दीपिका को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हुआ था. इसके बाद पता चला कि उन्हें लिवर में कैंसर है. उनका कैंसर टेनिस बॉल के आकार का था. ये कैंसर सेकंड स्टेज पर था.
इसके बाद जून महीने में दीपिका की सर्जरी हुई थी. इस सर्जरी में उनके लिवर कैंसर निकाला गया था. अब दीपिका टारगेटेड थेरेपी ले रही हैं. इस थेरेपी में दीपिका को कई साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं. दीपिका ने इस पूरी जर्नी को हिम्मत के साथ निकाला. अब दीपिका अपनी सेहत और बिजनेस पर फोकस कर रही हैं. वो एक क्लोदिंग और जूलरी एप चलाती हैं.
प्रिया मराठे
एक्ट्रेस प्रिया मराठे को कैंसर था. उनका कैंसर से जंग लड़ते हुए 31 अगस्त 2025 में निधन हो गया था. प्रिया को पवित्र रिश्ता से नेम फेम मिला था. इस शो में वो अंकिता लोखंडे के साथ काम करती दिखी थीं.
विभु राघव
एक्टर विभु राघव को कोलन कैंसर था. इस कैंसर से जंग लड़ते हुए जून 2025 में उनका निधन हो गया था.
