साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को दूसरी बार शादी कर ली है. एक्ट्रेस फिल्म मेकर राज निदिमोरू के साथ इंटीमेट सेरेमनी में उन्होंने शादी की. जब सामंथा ने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की तो उनकी वेडिंग रिंग ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इस बीच उनकी वेडिंग रिंग की कीमत सामने आ गई है जिसे सुनकर फैंस हक्के-बक्के रह गए हैं.

सेलिब्रेटी जूलरी एक्सपर्ट प्रियांशु गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके सामंथा प्रभु के वेडिंग लुक की डिटेल्स दी है. उन्होंने कैप्शन में बताया- 'सामंथा प्रभु ने जिंदगी और प्यार में हमेशा अपनी राह चुनी है और राज से मिली उनकी सगाई की अंगूठी इसे एक बार फिर साबित करती है. ये कोई क्लासिक सॉलिटेयर या सुरक्षित डिजाइन नहीं है. ये एक रेयर कलेक्शन है जो हीरों से गढ़ी गई एक नई शुरुआत की तरह लगती है.'

View this post on Instagram A post shared by Priyanshu Goel | Celebrity Jewellery (@the_gemtlemen)



रिंग में क्या है खास?

गोयल ने आगे लिखा- 'रिंग के हर फ्रेम को ध्यान से देखने के बाद, मैंने आखिरकार इसे ब्रेक डाउन कर दिया है. बीच में लगभग 2 कैरेट का एक लोजेंज पोर्ट्रेट कट हीरा है और उसके चारों ओर पेटल के आकार के 8 कस्टम पोर्ट्रेट कट हीरे जड़े हैं. ये उनके हाथ पर तो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग बेहद जटिल है. दुनिया में कुछ ही वर्कशॉप इस स्तर पर पोर्ट्रेट हीरों को काटते और जोड़ते हैं.'

सामंथा प्रभु के रिंग की कीमत कितनी है?

सामंथा की रिंग की कीमत बताते हुए गोयल ने बताया- 'इस रिंग की कीमत आसानी से लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो सकती है. एक पूरी तरह से स्टेटमेंट पीस. बोल्ड, मॉडर्न, इमोशनल और अब तक किसी भी सेलिब्रिटी ने ऐसा कुछ नहीं पहना है. राज का एक खूबसूरत सिलेक्शन और सामंथा की कालातीत और निडर एनर्जी के लिए एकदम सही मैच.'







'शादी का सारा पैसा सीधे 1.5 करोड़ की अंगूठी पर...'

सामंथा प्रभु की वेडिंग रिंग की कीमत सुनकर फैंस हैरान हो गए हैं और जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'पूरी सेरेमनी इतनी सिंपल थी, ऐसा लग रहा है जैसे शादी का सारा पैसा सीधे 1.5 करोड़ की अंगूठी पर खर्च कर दिया हो.' वहीं कुछ यूजर्स को रिंग का डिजाइन पसंद नहीं आया और वो इसे प्लास्टिक की तरह बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'प्लास्टिक की अंगूठी जैसी दिखती है... हीरे जैसी क्लियरिटी नहीं है.' दूसरे यूजर ने लिखा- 'प्लास्टिक जैसी लग रही है.'