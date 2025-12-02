एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट
Films Release Postponed In 2025: साल 2025 में कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली थीं. हालांकि इनमें से कई फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई और ये अब अगले रिलीज होंगी.
दिसंबर का महीना चल रहा है और अब साल 2025 खत्म होने जा रहा है. इस साल थिएटर्स में कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं. वहीं कुछ फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई जिसके बाद अब ये अगले साल पर्दे पर दस्तक देंगी. आलिया भट्ट की 'अल्फा' से लेकर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' तक इसी साल रिलीज होने वाली थी. यहां आप इन फिल्मों की नई रिलीज डेट देख सकते हैं.
अल्फा
- यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'अल्फा' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी.
- लेकिन मेकर्स ने फिल्म का काम पूरा ना होने की वजह से इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी.
- 'अल्फा' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
- फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में दिखाई देंगे. वहीं बॉबी देओल भी फिल्म का हिस्सा हैं.
वेलकम टू द जंगल
- अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम' की तीसरी किस्त का टाइटल 'वेलकम टू द जंगल' रखा गया है.
- ये फिल्म भी इसी साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये अगले साल रिलीज होगी.
- फिल्म में परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता से लेकर दिशा पाटनी तक नजर आएंगे.
तू मेरी जिंदगी है
- रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी.
- लेकिन अब कार्तिक आर्यन और श्रीलीला स्टारर ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी.
- अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1 मई, 2026 को रिलीज की जाएगी.
ओ'रोमियो
- शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ' रोमियो को लेकर खबरें थीं कि ये 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
- हालांकि अब इस फिल्म को 14 फरवरी, 2025 को वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.
- ओ' रोमियो में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में होंगी. वहीं नाना पाटेकर भी फिल्म का हिस्सा हैं.
द राजा साब
- साउथ स्टार प्रभास की 'द राजा साब' की रिलीज डेट भी कई बार पोस्टपोन की जा चुकी है.
- अब ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
वेडिंग सीजन में ट्राय करें जाह्नवी कपूर का ये लुक, हल्दी सेरेमनी में लगेंगी सबसे ज्यादा ग्लैमरस
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL