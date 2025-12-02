हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

Films Release Postponed In 2025: साल 2025 में कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली थीं. हालांकि इनमें से कई फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई और ये अब अगले रिलीज होंगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Dec 2025 07:23 PM (IST)
दिसंबर का महीना चल रहा है और अब साल 2025 खत्म होने जा रहा है. इस साल थिएटर्स में कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं. वहीं कुछ फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई जिसके बाद अब ये अगले साल पर्दे पर दस्तक देंगी. आलिया भट्ट की 'अल्फा' से लेकर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' तक इसी साल रिलीज होने वाली थी. यहां आप इन फिल्मों की नई रिलीज डेट देख सकते हैं.

अल्फा

  • यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'अल्फा' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी.
  • लेकिन मेकर्स ने फिल्म का काम पूरा ना होने की वजह से इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी.
  • 'अल्फा' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
  • फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में दिखाई देंगे. वहीं बॉबी देओल भी फिल्म का हिस्सा हैं.

Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

वेलकम टू द जंगल

  • अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम' की तीसरी किस्त का टाइटल 'वेलकम टू द जंगल' रखा गया है.
  • ये फिल्म भी इसी साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये अगले साल रिलीज होगी.
  • फिल्म में परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता से लेकर दिशा पाटनी तक नजर आएंगे. 

Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

तू मेरी जिंदगी है

  • रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी.
  • लेकिन अब कार्तिक आर्यन और श्रीलीला स्टारर ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी.
  • अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1 मई, 2026 को रिलीज की जाएगी.

Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

ओ'रोमियो

  • शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ' रोमियो को लेकर खबरें थीं कि ये 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
  • हालांकि अब इस फिल्म को 14 फरवरी, 2025 को वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.
  • ओ' रोमियो में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में होंगी. वहीं नाना पाटेकर भी फिल्म का हिस्सा हैं.

Year Ender 2025: 'अल्फा' से 'तू मेरी जिंदगी है' तक, 2025 में पर्दे पर आते-आते रह गईं ये फिल्में, जानें नई रिलीज डेट

द राजा साब

  • साउथ स्टार प्रभास की 'द राजा साब' की रिलीज डेट भी कई बार पोस्टपोन की जा चुकी है.
  • अब ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Alpha New Year 2026 Tu Meri Zindagi Hai Year Ender 2025
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget