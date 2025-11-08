'मैं विजय देवरकोंडा से शादी करूंगी...', रश्मिका मंदाना ने खुलेआम किया इजहार, कहा- 'उसके लिए गोली तक खाऊंगी'
Rashmika Mandanna On Marrying Vijay Devrakonda: रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है. एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वो अपने पार्टनर के लिए गोली भी खा लेंगी.
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा खबरें हैं कि एक्ट्रेस बहुत जल्द विजय देवरकोंडा के शादी करने वाली हैं. इस बीच खुद रश्मिका मंदाना ने खुलेआम ख्वाहिश जाहिर की है कि वो विजय देवरकोंडा से शादी करना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वो अपने पार्टनर के लिए गोली खाने को भी तैयार हैं.
'द गर्लफ्रेंड' के लिए होस्ट किए गए ऑनेस्ट टाउनहॉल इवेंट में रश्मिका मंदाना ने अपने पार्टनर की क्वालिटीज के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'सच कहूं तो मेरे टाइप का इंसान वो है जो गहराई से समझ सके. मैं जेनरिक सेंस में बात नहीं कर रही. ये जिंदगी को अपने नजरिए से समझने की क्षमता है. वो कुछ सिचुएशन को कैसे देखता है?'
'मैं उसके लिए किसी भी दिन गोली खाने को...'
रश्मिका मंदाना आगे कहती हैं- 'मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो समझने के लिए तैयार हो. कोई ऐसा जो सचमुच अच्छा हो और जो मेरे साथ या मेरे लिए जंग लड़ सके. अगर कल मेरे खिलाफ जंग हुई, तो मुझे पता है कि वो इंसान मेरे साथ लड़ेगा. मैं भी वैसा ही करूंगी. मैं उसके लिए किसी भी दिन गोली खाने को तैयार हूं. ऐसा इंसान मेरे टाइप का है.'
'शादी मैं विजय से करूंगी...'
इवेंट के दौरान एक फैन ने रश्मिका मंदाना से पूछा- 'आपने अब तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें से आप किसे डेट करेंगी, किससे शादी करेंगी और किसे मार डालेंगी?' इस पर रश्मिका ने जवाब दिया- 'मैं शायद नारुतो (एनिमे कैरेक्टर) को डेट करूंगी. सॉरी, ये फिल्मों से नहीं है, लेकिन नारुतो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं बचपन से ही जुनूनी रही हूं. और शादी, मैं विजय से करूंगी.'
अगले साल शादी करने वाले हैं रश्मिका-विजय
बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सगाई कर ली है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट अब दोनों उदयपुर में 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL