Mastiii 4 Day 1 Box Office: 'मस्ती 4' डुबो देगी फ्रेंचाइगी की नईया? ओपनिंग डे के प्रीडिक्शन में फिल्म का हाल बेहाल

Mastiii 4 Day 1 Box Office: 'मस्ती 4' डुबो देगी फ्रेंचाइगी की नईया? ओपनिंग डे के प्रीडिक्शन में फिल्म का हाल बेहाल

Mastiii 4 Day 1 Box Office Prediction: 'मस्ती 4' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है जिसे देखकर लगता है कि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं करने वाली है. आइए जानते हैं फिल्म पहले दिन कितना कमाएगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Nov 2025 08:15 PM (IST)
बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइजी की अगली किस्त 'मस्ती 4' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. आज (4 नवंबर) फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है जिसने फैंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. ऐसे में अब दर्शकों की नजरें 'मस्ती 4' के ओपनिंग डे प्रीडिक्शन पर टिकी है. 'मस्ती 4' के पहले दिन के कलेक्शन का प्रीडिक्शन सामने आ गया है जिसे देखकर लगता है कि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं करने वाली है.

  • 'मस्ती 4' की रिलीज से पहले पिंकविला ने फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन प्रीडिक्ट कर दिया है.
  • इसके मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर 1.50 से 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.
  • रिपोर्ट में 'मस्ती 4' का पिनपॉइंट फोरकास्ट कलेक्शन 2 करोड़ रुपए ही है.
  • अगर 'मस्ती 4' रिलीज के पहले दिन महज इतना ही कमाती है, तो ये फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों पार्ट्स के मुकाबले काफी कम होगा.

'मस्ती' की बाकी किस्तों का ओपनिंग कलेक्शन
'मस्ती' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी. इसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया लीड रोल में थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' रिलीज हुई थी जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' 2019 में रिलीज हुई थी. तब फिल्म ने 2.65 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी. 

'मस्ती 4' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

  • 'मस्ती 4' को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है. 'मस्ती 4' 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. 
  • 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की आइकॉनिक तिकड़ी एक बार फिर नजर आएगी.
  • इसके अलावा फिल्म में श्रेया शर्मा, रुही सिंह और एलनाज नोरोजी भी बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देने वाली हैं.
  • इसके अलावा तुषार कपूर, शाद रंधावा और निशांत मलकानी जैसे सितारे भी 'मस्ती 4' का हिस्सा हैं. 
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 08:04 PM (IST)
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Mastiii 4 Mastiii 4 Box Office Collection
Embed widget