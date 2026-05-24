साउथ सुपरस्टार राम चरण जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगे. उनकी इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. अब इससे पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की तरफ से इस फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है.

कितना होगा 'पेड्डी' का रनटाइम?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'पेड्डी' का फाइनल रनटाइम 189 मिनट है. ये फिल्म 3 घंटे और 9 मिनट लंबी होगी. सीबीएफसी की तरफ से ये फिल्म U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास हुई है. इसका मतलब है कि 16 साल से कम उम्र के दर्शक इस फिल्म को पेरेंट्स या गार्जियन की निगरानी के बिना नहीं देख सकते. सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म में कुछ बदलाव भी कराए गए हैं.

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फिल्म में करने होंगे ये बदलाव

सीबीएफसी ने फिल्म 'पेड्डी' में कुछ बदलाव करने की सलाह दी है. फिल्म में मौजूद कुछ गाली-गलौज वाले शब्दों को म्यूट कर दिया गया है. साथ ही 'चिकिरी चिकिरी' गाने के कुछ डबल मीनिंग बोल बदलने को कहा गया, जिस पर फिल्म की टीम ने सहमति जता दी है. इसके अलावा फिल्म से 'राजस्थान' शब्द और एक समुदाय से जुड़ा जिक्र भी हटा दिया गया है.

'पेड्डी' में नजर आएंगे ये कलाकार

'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर बुची बाबू सना हैं. फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है. वेंकट सतीश किलारू और ईशान सक्सेना फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. 'पेड्डी' में राम चरण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है, जिसे देखने के लिए दर्शक बेताब हैं. ये साथ में दोनों की पहली फिल्म है. इस फिल्म में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी और दिव्येंदु जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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