FINAL में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWhy Argentina Lost: फाइनल में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए

Why Argentina Lost: फाइनल में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए

Why Argentina Lost to Spain: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल स्पेन ने जीत लिया है, जो पूरे खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना पर हावी रही. जानिए लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल रोमांचक रहा, जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीता. लियोनेल मेसी एंड टीम इस मुकाबले में अपना जलवा नहीं बिखेर पाई, उनके प्लेयर्स गोल के कुछ ही मौके बना पाए लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर सके. यहां हम आपको अर्जेंटीना की हार के 2 मुख्य कारणों के बारे में बता रहे हैं.

स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल मैच में 90 मिनट की समाप्ति तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी थी, हालांकि स्पेन पूरी तरह से हावी नजर आई. फेरन टोरेस समेत कई खिलाड़ियों ने गोल के मौके बनाए, लेकिन अर्जेंटीना के स्टार गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज के शानदार प्रयासों ने उन गोल को असफल किया. इसमें लामिन यामाल की फ्री किक पर किया गया शानदार बचाव भी रहा. मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया, जब 106वें मिनट में फेरन टोरेस ने गोल दागकर स्पेन को बढ़त दिलाई. इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना मुकाबला हार गई.

एक्स्ट्रा टाइम में 10 प्लेयर्स के साथ खेली अर्जेंटीना

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट का खेल खत्म हो गया था, उसके बाद मैच खत्म होने से कुछ देर पहले ही एंजो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिल गया. उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और अर्जेंटीना को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. ये अर्जेंटीना टीम पर भारी पड़ गया.

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एक स्ट्राइकर को 3 डिफेंडर्स ने घेरा

जब 106वें मिनट में लामिन यामाल ने पास किया, फिर पोरो ने गोलपोस्ट के करीब गेंद बनाई तब 75वें मिनट में सब्स्टीट्यूट बनकर आए मिकेल मोरिनो को अर्जेंटीना के 3 डिफेंडर्स ने घेरा हुआ था, जबकि फेरन टोरेस के पास अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी नहीं था. टोरेस गोल के सीध में बिलकुल खाली थे, निकोलस विलियम्स आर्थर ने हेड से गेंद बनाई और टोरेस ने बिना कोई गलती किए सीधे गोल दाग दिया. अगर एक खिलाड़ी भी उनके पास होता तो शायद ये गोल नहीं होता. अर्जेंटीना से की बड़ी गलती हुई कि उन्होंने एक प्लेयर पर 3 डिफेंडर लगाए, लेकिन दूसरे को बिलकुल फ्री छोड़ दिया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team Football World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 Final Spain Vs Argentina Final Ferran Torres
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