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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफराह खान के तीनों बच्चे हुए ग्रेजुएट, पीवी सिंधु और नीता अंबानी संग दिए पोज, देखें फोटोज

फराह खान के तीनों बच्चे हुए ग्रेजुएट, पीवी सिंधु और नीता अंबानी संग दिए पोज, देखें फोटोज

Farah Khan Children Graduate: फराह खान के तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ग्रेजुएशन सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 10:32 AM (IST)
Farah Khan Children Graduate: फराह खान के तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ग्रेजुएशन सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार कोरियोग्राफर अपने किसी व्लॉग को लेकर नहीं, अपने तीनों बच्चों की वजह से खबरों में हैं. दरअसल, फराह खान के तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं.

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फराह खान की खुशी इस समय सातवें आसमान पर है. उन्होंने अपने तीनों बच्चों दिवा कुंदर, आन्या कुंदर और जार कुंदर की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड की, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
फराह खान की खुशी इस समय सातवें आसमान पर है. उन्होंने अपने तीनों बच्चों दिवा कुंदर, आन्या कुंदर और जार कुंदर की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड की, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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फराह के तीनों बच्चे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. अब तीनों स्कूल से पास आउट हो गए हैं. बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फराह भी पहुंचीं, जहां वो गर्व और खुशी से खिलखिलाती नजर आईं.
फराह के तीनों बच्चे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. अब तीनों स्कूल से पास आउट हो गए हैं. बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फराह भी पहुंचीं, जहां वो गर्व और खुशी से खिलखिलाती नजर आईं.
Published at : 24 May 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani Farah Khan PV Sindhu

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