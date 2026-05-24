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फराह खान के तीनों बच्चे हुए ग्रेजुएट, पीवी सिंधु और नीता अंबानी संग दिए पोज, देखें फोटोज
Farah Khan Children Graduate: फराह खान के तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ग्रेजुएशन सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार कोरियोग्राफर अपने किसी व्लॉग को लेकर नहीं, अपने तीनों बच्चों की वजह से खबरों में हैं. दरअसल, फराह खान के तीनों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं.
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Published at : 24 May 2026 10:32 AM (IST)
Tags :Nita Ambani Farah Khan PV Sindhu
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