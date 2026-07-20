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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश

ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश

भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें. स्थानीय घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए रखें और सैन्य गतिविधियों वाले इलाकों में जाने से बचें.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 20 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है. अमेरिकी सेना ने लगातार 9वें दिन ईरान के अलग-अलग शहरों पर स्ट्राइक की. इस बीच भारत ने ईरान यात्रा की प्लानिंग करने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा टालने की सलाह दी है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

एडवाइजरी में तेहरान में पहले से मौजूद भारतीयों से कमर्शियल उड़ानों का इस्तेमाल करके देश छोड़ने को कहा गया है. दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, 'हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और संघर्ष का स्तर बढ़ा है. जो भारतीय नागरिक किसी भी मकसद से ईरान जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सुरक्षा हालात बेहतर होने तक अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए.' इतना नहीं दूतावास ने कहा जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध फ्लाइट विकल्पों का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए. 

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ईरान में ही रुकने वाले नागरिकों से क्या कहा?

भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें. स्थानीय घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए रखें और सैन्य गतिविधियों वाले इलाकों खासकर ईरान के दक्षिणी तट के पास के इलाकों में जाने से बचें. साथ ही यह भी कहा गया कि स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

भारतीय दूतावास पर रजिस्ट्रेशन की सलाह

ईरान में मौजूद जितने भी भारतीय नागरिक हैं, एडवाइजरी में उन्हें सलाह दी गई है कि वो तुरंत भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराएं. इसमें कहा गया है, 'जिन्होंने अभी तक दूतावास के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत ऐसा करें और आगे की जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों को नियमित रूप से देखतें रहें.'

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 20 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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