'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे
Ram Charan Statement: राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' खूब चर्चा में हैं. इसी बीच राम चरण ने फिल्म में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. साथ ही अपने दर्द के बारे में बताया हैं.
साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के पोस्टर्स ने पहले ही फैंस के बीच धमाल मचा दिया है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान हाल ही में राम चरण ने डायरेक्टर बुची बाबू सना से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्मों में अपने हादसे को लेकर खुलकर बात की और कई किस्से शेयर किए.
फिल्म के लिए चाहिए थे दो तरफ की बॉडी
रामचरण ने अपने फिटनेस को लेकर बुची बाबू सना से कहा, 'तुमने मुझे जितना टॉर्चर दिया, उतने अलग-अलग बॉडी टाइप्स बनाना आसान नहीं था. पहले तुमने क्रिकेटर जैसी बॉडी मांगी और फिर रेसलर जैसी बॉडी, दोनों पूरी तरह अलग हैं. क्रिकेटर की बॉडी पतली और फिट होती है, जैसे तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या की और तुम वैसी बॉडी चाहते थे. फिर कुछ दिनों बाद कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी के लिए भारी शरीर चाहिए था. उसके बाद तुमने कहा कि अब रेसलर जैसी बॉडी बनानी है.'
शूटिंग के बाद बॉडी में होता है दर्द
इसपर बुची बाबू सना ने बताया कि रामचरण पहले इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हिचकिचा रहे थे. हालांकि रामचरण ने इस बात पर साफ कहा, 'मैं दिल से कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया. लोग कहते हैं कि जब आप अपने पसंद का काम करते हैं, तो थकान महसूस नहीं होती. मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ. लेकिन अब शूट खत्म होने के बाद शरीर में हर जगह दर्द महसूस हो रहा है.'
ये भी पढ़ें: 'बौखला गए लोग...', हॉस्पिटल से लौटने के बाद अमिताभ बच्चन ने लिखी क्रिप्टिक पोस्ट, लोग बोले- 'मेलोडी खाओ'
बेटी को गोद नहीं ले पाते हैं राम चरण
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी बेटी को गोद में उठाने में हाथ में दर्द होता है और इसका एक्स-रे करवाना पड़ेगा. रेसलिंग के समय लगातार पकड़ने और खींचने की वजह से हाथ में कंपन होने लगा है. मैंने अब तक जितनी भी फिल्म की है, सभी में मेरे साथ हादसा हुआ है. RRR में मेरा पैर टूटा, रंगस्थलम में भी हादसा हुआ, गेम चेंजर में होंठ कट गया. लेकिज भगवान की कृपा से पेड्डी की शूटिंग नहीं रुकी.' लेकिन फिल्म में असली रेसलर्स को भी लिया गया था, लेकिन एक्शन बोलते ही वो सच में कुश्ती करने लगते थे.
कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है, जिसे बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया हैं. फिल्म में उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु और जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं. ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है, जिसके लिए रामचरण ने बहुत मेहनत की हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है.
ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL