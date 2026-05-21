हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे

'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे

Ram Charan Statement: राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' खूब चर्चा में हैं. इसी बीच राम चरण ने फिल्म में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. साथ ही अपने दर्द के बारे में बताया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 May 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के पोस्टर्स ने पहले ही फैंस के बीच धमाल मचा दिया है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान हाल ही में राम चरण ने डायरेक्टर बुची बाबू सना से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्मों में अपने हादसे को लेकर खुलकर बात की और कई किस्से शेयर किए. 

फिल्म के लिए चाहिए थे दो तरफ की बॉडी 

रामचरण ने अपने फिटनेस को लेकर बुची बाबू सना से कहा, 'तुमने मुझे जितना टॉर्चर दिया, उतने अलग-अलग बॉडी टाइप्स बनाना आसान नहीं था. पहले तुमने क्रिकेटर जैसी बॉडी मांगी और फिर रेसलर जैसी बॉडी, दोनों पूरी तरह अलग हैं. क्रिकेटर की बॉडी पतली और फिट होती है, जैसे तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या की और तुम वैसी बॉडी चाहते थे. फिर कुछ दिनों बाद कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी के लिए भारी शरीर चाहिए था. उसके बाद तुमने कहा कि अब रेसलर जैसी बॉडी बनानी है.'

शूटिंग के बाद बॉडी में होता है दर्द

इसपर बुची बाबू सना ने बताया कि रामचरण पहले इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हिचकिचा रहे थे. हालांकि रामचरण ने इस बात पर साफ कहा, 'मैं दिल से कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया. लोग कहते हैं कि जब आप अपने पसंद का काम करते हैं, तो थकान महसूस नहीं होती. मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ. लेकिन अब शूट खत्म होने के बाद शरीर में हर जगह दर्द महसूस हो रहा है.' 

ये भी पढ़ें: 'बौखला गए लोग...', हॉस्पिटल से लौटने के बाद अमिताभ बच्चन ने लिखी क्रिप्टिक पोस्ट, लोग बोले- 'मेलोडी खाओ'

बेटी को गोद नहीं ले पाते हैं राम चरण 

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी बेटी को गोद में उठाने में हाथ में दर्द होता है और इसका एक्स-रे करवाना पड़ेगा. रेसलिंग के समय लगातार पकड़ने और खींचने की वजह से हाथ में कंपन होने लगा है. मैंने अब तक जितनी भी फिल्म की है, सभी में मेरे साथ हादसा हुआ है. RRR में मेरा पैर टूटा, रंगस्थलम में भी हादसा हुआ, गेम चेंजर में होंठ कट गया. लेकिज भगवान की कृपा से पेड्डी की शूटिंग नहीं रुकी.' लेकिन फिल्म में असली रेसलर्स को भी लिया गया था, लेकिन एक्शन बोलते ही वो सच में कुश्ती करने लगते थे. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है, जिसे बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया हैं. फिल्म में उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु और जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं. ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है, जिसके लिए रामचरण ने बहुत मेहनत की हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है.

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Buchi Babu Sana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे
'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7 Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई
Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 X Review: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल, फर्स्ट हाफ देखते ही दीवाने हुए फैंस, बोले- 'पूरी तरह धमाकेदार'
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल, फर्स्ट हाफ देखते ही दीवाने हुए फैंस, बोले- 'पूरी तरह धमाकेदार'
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Review: दिमाग घुमा देगी मोहनलाल की ये फिल्म, इस बार वो होगा जो सोच नहीं सकते
'दृश्यम 3' रिव्यू: दिमाग घुमा देगी मोहनलाल की ये फिल्म, इस बार वो होगा जो सोच नहीं सकते
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Bihar Dakhil Kharij: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
बिहार: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
बिजनेस
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से भारत में कितना असर
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget