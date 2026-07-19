साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स खुशियों की सौगात लेकर आए हैं. धनुष को इस बार डबल कामयाबी मिली है. उनके निर्देशन में बनी फिल्म 'रायान' को बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला है, वहीं फिल्म 'कैप्टन मिलर' में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें 'स्पेशल मेंशन' से नवाजा गया है. धनुष के लिए डायरेक्टर के रूप में ये पहला नेशनल अवॉर्ड है, जिसने इस मौके को उनके लिए बेहद खास बना दिया है.

इमोशनल हुए धनुष

'रायल' और 'कैप्टन मिलर' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर धनुष ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है. उन्होंने जूरी, सिलेक्शन कमेटी, अपनी टीम, मीडिया और फैंस का शुक्रिया अदा किया. धनुष ने लिखा, 'मैं इस अवॉर्ड को पाकर से बेहद सम्मानित और अभिभूत महसूस कर रहा हूं. 'कैप्टन मिलर' के लिए मिला स्पेशल मेंशन मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि मैं हमेशा से इसे अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानता आया हूं. जिस किरदार को मैं खुद इतना पसंद करता हूं, उसे ये सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

डायरेक्टर के तौर पर पहला अवॉर्ड

धनुष ने अपने फैंस का आभार जताते हुए कहा कि उनके बिना ये सफर मुमकिन नहीं था. उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'बतौर एक्टर ये मेरा तीसरा नेशनल अवॉर्ड है, लेकिन 'रायान' को डायरेक्ट करने के लिए मिला ये सम्मान मेरे करियर का मील का पत्थर है. जिंदगी में 'पहली' बार जो मिलता है, वो हमेशा यादगार होता है. निर्देशन के लिए अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीतना एक ऐसा आशीर्वाद है, जिसे मैं जिंदगी भर अपने दिल के पास रखूंगा.'

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धनुष ने अपने इस नोट का एंड अपने सिग्नेचर स्टाइल में 'एन्नम पोल वाजकाई' (जैसी आपकी सोच, वैसी आपकी जिंदगी) और 'हर हर महादेव' लिखकर किया.

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OTT पर कहां देखें 'रायन'?

साल 2024 में रिलीज हुई 'रायान' एक तमिल नियो-नोइर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे खुद धनुष ने लिखा और डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल भी निभाया था. ये धनुष के करियर की 50वीं फिल्म थी और बतौर डायरेक्टर उनकी दूसरी फिल्म थी. भले ही फिल्म में काफी मारधाड़ और हिंसा दिखाई गई है, लेकिन इसकी कहानी परिवार, त्याग और बदले के इमोशन्स पर टिकी है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

क्या है 'रायन' की कहानी?

ये कहानी 'कथावरायन' यानी रायान की है, जो उत्तरी चेन्नई में एक फास्ट-फूड ट्रक चलाता है. बचपन में अपने माता-पिता के अचानक गायब हो जाने के बाद वो अपने दो छोटे भाइयों और एक छोटी बहन के साथ गांव से भाग आता है. इसके बाद रायान अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई-बहनों को पालने-पोसने और उनका भविष्य संवारने में लगा देता है.

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