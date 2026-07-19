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Jana Nayagan Advance Booking: जन नायकन की इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू, 2500 रुपये तक बिक रहे टिकट

Jana Nayagan Advance Booking: 'जन नायकन' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में थलापति विजय लीड रोल निभाएंगे. फिल्म की इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Jul 2026 06:03 PM (IST)
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थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' अब बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म लंबे समय से पोस्टपोन हो रही थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट फाइनल हो गई है. इसी के साथ इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसी के साथ फिल्म के टिकट के प्राइज 2500 रुपये तक पहुंच गए हैं.

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'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग

बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और केरल में 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म के तमिल वर्शन के लिए ज़्यादातर जगहों पर टिकट की कीमत 100 रुपये से 800 रुपये के बीच रखी गई है. बेंगलुरु में शो के टिकट 500-800 रुपये में मिल रहे हैं. वहीं कुछ टिकट के दाम 1000 रुपये से ज्यादा के हैं. कुछ थिएटर में सुबह 6:30 बजे वाले शो के टिकट भी 'सोल्ड आउट' हो चुके हैं.

वहीं सिनेपोलिस नेक्सस शांतिनिकेतन में रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2500 रुपये है. ये अब तक की सबसे ज्यादा कीमत हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज  है. 


Jana Nayagan Advance Booking: जन नायकन की इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू, 2500 रुपये तक बिक रहे टिकट

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बता दें कि फिल्म को विनोथ ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म को KVN प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में विजय, ममिता बैजू, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. ये फिल्म 2023 में आई अनिल रविपुडी निर्देशित भगवंत केसरी का एडेप्टेशन है.

फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होगी. ये फिल्म लंबे समय से पोस्टपोन हो रही थी. फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला था. इसीलिए फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और फिर डिले होते होते फिल्म जुलाई तक पहुंच गई. इस फिल्म के बाद विजय रिटायरमेंट ले रहे हैं. वो अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. विजय तमिलनाडु के मुख्य मंत्री हैं. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:03 PM (IST)
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