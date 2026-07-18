भाई अखिल अक्किनेनी की सफलता पर गदगद हुए नागा चैतन्य, 'लेनिन' को लेकर कह दी बड़ी बात

साउथ के दिग्गज एक्टर नागार्जुन अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं. वहीं उनकी बड़े बेटे नागा चैतन्य भी कई बार सफलता का स्वाद चख चुके हैं. हालांकि नागार्जुन के छोटे बेटे और नागा के छोटे भाई अखिल अक्किनेनी को अपने एक दशक से ज्यादा के करियर में सिर्फ दो बार ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल हुई है. इन दिनों वो फैंस का दिल फिल्म 'लेनिन' से जीत रहे हैं. इसे लेकर अब नागा ने फैंस का धन्यवाद किया है.

अखिल की सफलता पर गदगद हुए नागा चैतन्य

अखिल अक्किनेनी की फिल्म लेनिन को दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो चुकी है. दर्शक उनके काम को काफी पसंद कर रहे हैं. अब लेनिन की तगड़ी सफलता पर नागा ने अपनी बात रखी है. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नागा अपनी वाइफ और एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला के साथ बोडुप्पल में RS ब्रदर्स स्टोर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे.

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नागा ने शोभिता के साथ RS ब्रदर्स स्टोर का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने अखिल अक्किनेनी की फिल्म लेनिन के बारे में बात की और अपनी अगली फिल्म 'वृषकर्म' का जिक्र भी किया. दर्शकों का आभार जताते हुए नागा चैतन्य ने कहा, "मेरे छोटे भाई (अखिल) की फिल्म 'लेनिन' सुपरहिट रही. मैं दर्शकों का आभारी हूं. मैं जल्द ही 'वृषकर्म' लेकर आ रहा हूं.'

बजट से आगे निकली 'लेनिन'

रिपोर्ट्स के मुताबिक लेनिन का बजट 50 करोड़ रुपये है. फिल्म में अखिल के अपोजिट भाग्यश्री बोर्से नजर आ रही हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है. भारत में पहले दिन 7.15 करोड़ रुपये कमाने वाली ये फिल्म 8 दिनों में करीब 40 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है. वहीं दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 56 करोड़ रुपये हो चुका है.

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कब आएगी नागा चैतन्य की 'वृषकर्म'?

दूसरी ओर नागा चैतन्य की अगली फिल्म वृषकर्म की बात करें तो ये फिल्म इस साल दिसंबर में सिनेमाघरों में आ सकती है. ये पौराणिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है. इसका डायरेक्शन कार्तिक दांडू कर रहे हैं जो 'विरुपाक्ष' के लिए जाने जाते हैं. इसमें नागा के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी नजर आने वाली हैं.