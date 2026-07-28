कब रिलीज होगा 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट

कब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट

Ramayana Part 1 Trailer Release Update: 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होना था लेकिन इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था. अब प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ट्रेलर पर बड़ा अपडेट दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

 रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही है. इस एपिक ड्रामा को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंड हैं. इस सबके बीच फैंस ये जानने के लिए भी बेकरार है कि 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा. दरअसल ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाना था लेकिन किन्हीं वजहों से इसे पोस्टपोन्ड कर दिया था. हालांकि अभी तक ट्रेलर रिलीज की ऑफिशियल डेट अनआउंस नहीं हुई है लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने इस बारे में बड़ा अपडेट जरूर दे दिया है

'रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर पर प्रोड्यूसर ने दिया बड़ा अपडेट
बता दें कि सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में एक पैनल के दौरान, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने 'वैरायटी इंडिया' के हवाले से फिल्म के ट्रेलर की वर्ल्डवाइड रिलीज़ के बारे में बात करते हुए कहा, "हमने पैनल से ठीक पहले घोषणा की थी कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट दुनिया भर में 'रामायण' को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इसका मतलब यह भी है कि ट्रेलर भी जल्द ही आने वाला है. हमने पैनल में ट्रेलर दिखाया था, और हम इसे बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं. जुड़े रहें,  यह किसी भी दिन आ सकता है. "

हालांकि 'रामायण' के ट्रेलर की ऑनलाइन रिलीज 24 जुलाई से टाल दी गई थी, लेकिन सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में लगभग 4 हजार 800 लोगों को इसकी खास फुटेज दिखाई गई थी.

ये भी पढ़ें:-'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namit Malhotra (@iamnamitmalhotra)

'रामायण' के बारे में
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं यश रावण की भूमिका में नज़र आएंगे. साथ ही, साई पल्लवी फिल्म में माता सीता के रूप में दिखाई देंगी. वहीं सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. दूसरी ओर, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और शूर्पणखा के किरदार में दिखेंगी जबकि अरुण गोविल राजा दशरथ के रोल में दिखेंगे. वहीं  कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

बता दें कि 'रामायण: पार्ट 1' इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल

Published at : 28 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Yash Namit Malhotra Ramayana Part 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट
कब रिलीज होगा 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट
बॉलीवुड
Box Office: धमाल 4' की तीसरे मंडे घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
तीसरे मंडे धमाल 4' की घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
बॉलीवुड
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार, जानें शिवाजी महाराज से क्या था रिश्ता
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज, बंटवारे के सबसे दर्दनाक दौर की झलक देख दहल जाएगा दिल
'बंटवारा 1947' का ट्रेलर हुआ रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगी सनी देओल की फिल्म की झलक
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
इंडिया
Xप्लेन: गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
हेल्थ
Dog Cancer Detection: कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
कैंसर की जांच का नया तरीका, कुत्ते सूंघकर करेंगे पहचान
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget