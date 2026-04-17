'जन नायकन' के बाद रजनीकांत की 'जेलर 2' भी हुई लीक? मेकर्स ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जन नायकन' के बाद Rajnikhant की 'जेलर 2' भी हुई लीक? मेकर्स ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

'जन नायकन' के बाद Rajnikhant की 'जेलर 2' भी हुई लीक? मेकर्स ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Jailer 2: सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' के मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, उनकी इस फिल्म का एक फुटेज ऑनलाइन लीक हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 01:28 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस एक्शन कॉमेडी फिल्म फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये मोस्ट अवेटेड फिल्म रजनीकांत की साल 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. अब रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' एक बार फिर चर्चा में आ गई है. 

मेकर्स ने जारी किया बयान
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'जेलर 2' का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया है. मेकर्स ने एक बयान जारी करते हुए लोगों से वायरल क्लिप को प्रसारित न करने का आग्रह किया है. इसके साथ उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. प्रोडक्शन कंपनी ने मीडिया और फैन क्लब से अनुरोध किया है कि वो वीडियो क्लिप को शेयर करने से बचें. 

हमारी एंटी-पायरेसी टीम एक्टिव है- मेकर्स
प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स ने अपने बयान में कहा, 'हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि 'जेलर 2' के सेट से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है. हमारी एंटी-पायरेसी टीम सक्रिय रूप से नजर रख रही है और इस तरह की सामग्री को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी, जिसमें इन क्लिप को साझा करने या बढ़ावा देने वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना भी शामिल है.' 

जन नायकन' के बाद Rajnikhant की 'जेलर 2' भी हुई लीक? मेकर्स ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

ये भी पढ़ें:- 'जेलर 2' में शाहरुख खान निभाएंगे अहम किरदार, रजनीकांत की फिल्म में और भी स्टार्स का हो सकता है कैमियो

फिल्म 'जन नायगन' भी हो चुकी है पायरेसी का शिकार
बता दें कि इससे पहले थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन' का 5 मिनट का फुटेज ऑनलाइन लीक हो गया था. इस घटना के कारण कई फिल्म सितारों और फैंस के बीच आक्रोश फैल गया था.

ये भी पढ़ें:- रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!

फिल्म में कैमियो करेंगे शाहरुख खान?
पिछले काफी समय से चर्चा है कि इस फिल्म शाहरुख खान कैमियो कर सकते हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. इसके अलावा खबरें हैं कि और भी कई स्टार्स फिल्म में कैमियो कर सकते हैं, जिनमें विद्या बालन, बालाकृष्णा, नागार्जुन और मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल है.

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Published at : 17 Apr 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Jailer 2 Rajnikhant
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