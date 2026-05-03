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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट

बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट

Bihar Weather Update: बिहार के मौसम में फिर बदलाव आ गया. राज्य में आज से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा. दक्षिण हिस्से में एक बार फिर कई जिलों में तापमान के 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 May 2026 09:11 AM (IST)
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बिहारवासियों के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है. पिछले चार-पांच दिनों से बिहार के मौसम में बदलाव आया था और भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन रविवार (3 मई) से एक बार फिर बिहार भीषण गर्मी की चपेट में आने वाला है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के दक्षिण हिस्से में एक बार फिर कई जिलों में तापमान के 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने का अनुमान है.

विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिनों में 4 से 5 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होने की संभावना है. दक्षिण बिहार के राजधानी पटना सहित 14 जिले कैमूर, रोहतास ,औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, अरबल, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में बारिश या बादल बनने की कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

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पूरी तरह सूखा रहेगा बिहार का मौसम

बिहार का मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा और इन जिलों के तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी की जा सकती है. औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में 40 डिग्री से ऊपर भी तापमान रह सकता है और उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है. हालांकि उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके को छोड़कर अन्य  जिलों में के तापमान में भी बढ़ोतरी रहने का पूर्वानुमान है.

पूर्वी इलाके के पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और बांका में हल्की या बहुत हल्की बारिश या बादल बने रहने के साथ इन जिलों में कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. 

दक्षिण बिहार के तापमान में शुरू हुई बढ़ोतरी

दक्षिण बिहार के तापमान में शनिवार (2 मई) से ही बढ़ोतरी देखी गई. राजधानी पटना में शुक्रवार (1 मई) की अपेक्षा शनिवार को 3.8 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं सबसे अधिक तापमान भभुआ में 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा. दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में 33 डिग्री से ऊपर तापमान रहा.

हलांकि दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके के तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं रही और 30 डिग्री से नीचे तापमान रहा. सबसे कम 28.5 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज में दिन का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. रात्रि का न्यूनतम तापमान भी दक्षिण बिहार में ज्यादा रहा. सबसे अधिक औरंगाबाद में 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. जबकि फारबिसगंज में  सबसे कम 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा.

शुक्रवार दोपहर से लेकर शनिवार 12 बजे तक उत्तर बिहार में कई जगह पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. सबसे अधिक कटिहार में 114. 02 तो दूसरे नंबर पर पूर्णिया में 112.4, पूर्वी चंपारण में 82.6 तो पश्चिमी चंपारण में 80.6 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश दर्ज की गई. इन जिलों के सभी स्थानों पर भारी वर्षा हुई. इसके अलावा सुपौल में 52.4, मधुबनी 48.4, अररिया में 46.4, किशनगंज में 44.2 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई.

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Published at : 03 May 2026 09:11 AM (IST)
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