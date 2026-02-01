बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान की फिल्मों का क्रेज तो हमने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से ही देखा है. फैंस उनके नए- नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट का इंतजार ही करते रहते हैं. 'किंग' के अनाउंसमेंट के बाद अब खबरें हैं कि शाहरुख खान रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में भी कैमियो करने वाले हैं. इतना ही नहीं इस फिल्म में शाहरुख का किरदार भी अहम रहने वाला है.

रजनीकांत के खास दोस्त होंगे शाहरुख

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' की मैसिव सक्सेस को देखते हुए, मेकर्स इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं. 'जेलर 2' पहले पार्ट से कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म में शाहरुख खान रजनीकांत के करीबी दोस्त की भूमिका निभाने वाले हैं. ये किरदार इस तरह से दिखाया जाने वाला है जिस पर रजनीकांत का किरदार अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है. अब इस खबर से फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

स्टार स्टडेड कैमियो

इतना ही नहीं 'जेलर 2' में कई स्टार स्टडेड कैमियोज हमे नजर आने वाले हैं, जिसके चलते फैंस के बीच इसका क्रेज भी बहुत ज्यादा है. शाहरुख खान के अलावा खबरों की मांनें तो फिल्म में विजय सेथुपति भी कैमियो करते नजर आएंगे. इसके अलावा खबरें हैं कि और भी कई स्टार्स इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं, जैसे विद्या बालन, बालाकृष्णा, नागार्जुन और मिथुन चक्रवर्ती. वैसे आपको ये भी बता दें कि शाहरुख खान के इस फिल्म में कैमियो की पोल मिथुन ने ही सबसे पहले खोली थी.

'जेलर 2' के बारे में

बता दें कि 'जेलर 2' का निर्देशन नेलसन दिलिपकुमार कर रहे हैं, ऐसे में ये एक हाईवोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म हो सकती है. इस फिल्म को लेकर पहले पार्ट से भी ज्यादा क्रेज है. साल 2023 में आई रजनीकांत स्टारर 'जेलर' को उस समय बहुत पसंद किया गया था. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जबरदस्त हुआ था. इसे देखते हुए फिल्म के सीक्वल से उम्मीदें बढ़ गई हैं.