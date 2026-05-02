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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVaazha 2 OTT Release: 'वाझा 2' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

Vaazha 2 OTT Release: 'वाझा 2' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

Vaazha 2 OTT Release: हाशिर एच की फिल्म 'वाझा 2' ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं आप ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 May 2026 05:48 PM (IST)
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Vaazha 2 OTT Release: हाशिर एच की फिल्म 'वाझा 2' को 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. ये एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. वहीं, फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे 'वाझा 2'
'वाझा 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना कंप्लीट हो गया है और ये अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार को बेच दिए हैं. फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की डेट भी कंफर्म हो गई है. ये फिल्म 8 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया और लिखा, 'ब्रोस आर बैक बॉय डिमांड.'

ये भी पढ़ें:- Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्या है 'वाझा 2' की कहानी?
'वाझा 2' की कहानी हाशिर, एलन, अजिन और विनायक नाम के चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. उनके माता-पिता और स्कूल वाले उन्हें "लूजर" समझते हैं. बड़े होने के साथ वो समाज के दबाव का सामना करते हैं और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाते हैं. फिल्म में ये सब एक मजेदार और भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है. इसका संदेश यही है कि असली सफलता वही है, जो आप अपनी शर्तों पर हासिल करें.

'वाझा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'वाझा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था. फिल्म में हाशिर एच., एलन बिन सिराज, अजिन जॉय और विनायक वी. समेत अन्य कलाकार अहम रोल में हैं. 

ये भी पढ़ें:- Box Office: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ा, जानिए 'धुरंधर 2' और 'वाझा 2' का भी हाल

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Published at : 02 May 2026 05:48 PM (IST)
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