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'एनिमल' से लेकर 'धुरंधर 2' तक, इन A रेटेड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
A Rated Movies: पिछले कुछ सालों ने दर्शकों के बीच 'A' रेटेड फिल्मों का क्रेज देखने को मिल रहा है. 'धुरंधर' हो या 'एनिमल', 18+ होने के बावजूद इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है.
एक वक्त था जब बॉलीवुड में 'A' रेटेड वाली फिल्में अपनी लिमिटेड ऑडियंस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती थीं. हालांकि, समय के साथ यह धारणा बदल गई. अब ये फिल्में अपने दमदार कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. आइए उन ए रेडेट फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे.
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Published at : 17 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :Animal Dhurandhar 2
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प्रेम कुमारJournalist
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