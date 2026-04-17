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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'एनिमल' से लेकर 'धुरंधर 2' तक, इन A रेटेड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

'एनिमल' से लेकर 'धुरंधर 2' तक, इन A रेटेड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

A Rated Movies: पिछले कुछ सालों ने दर्शकों के बीच 'A' रेटेड फिल्मों का क्रेज देखने को मिल रहा है. 'धुरंधर' हो या 'एनिमल', 18+ होने के बावजूद इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2026 10:07 AM (IST)
A Rated Movies: पिछले कुछ सालों ने दर्शकों के बीच 'A' रेटेड फिल्मों का क्रेज देखने को मिल रहा है. 'धुरंधर' हो या 'एनिमल', 18+ होने के बावजूद इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है.

एक वक्त था जब बॉलीवुड में 'A' रेटेड वाली फिल्में अपनी लिमिटेड ऑडियंस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती थीं. हालांकि, समय के साथ यह धारणा बदल गई. अब ये फिल्में अपने दमदार कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. आइए उन ए रेडेट फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे.

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'द केरल स्टोरी':- अदा शर्मा, सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी की ए रेटेड फिल्म 'द केरल स्टोरी' को 5 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 303.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
'द केरल स्टोरी':- अदा शर्मा, सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी की ए रेटेड फिल्म 'द केरल स्टोरी' को 5 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 303.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
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'OMG 2':- अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की बेहतरीन एक्टिंग से सजी ए रेडेट फिल्म 'OMG 2' भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 221.75 करोड़ रुपये बटोरे थे. 11 अगस्त, 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है.
'OMG 2':- अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की बेहतरीन एक्टिंग से सजी ए रेडेट फिल्म 'OMG 2' भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 221.75 करोड़ रुपये बटोरे थे. 11 अगस्त, 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है.
Published at : 17 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Animal Dhurandhar 2

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