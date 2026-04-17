'OMG 2':- अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की बेहतरीन एक्टिंग से सजी ए रेडेट फिल्म 'OMG 2' भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 221.75 करोड़ रुपये बटोरे थे. 11 अगस्त, 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है.