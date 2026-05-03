DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

DSHM Recruitment 2026 : दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर सामने आया है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (DSHM) ने अलग-अलग मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 141 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती के तहत डेंटल सर्जन, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, फील्ड मॉनिटर, लेडी हेल्थ विजिटर और कई अन्य जरूरी पद शामिल हैं. यह सभी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dshm.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (DSHM) की जारी इस भर्ती में कुल 141 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी. यह सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे. आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 मई 2026 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. चयन के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन की स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

किन-किन पदों पर भर्ती निकली है?

इस भर्ती के तहत दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने कुल 141 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिनमें मेडिकल और नॉन-मेडिकल दोनों तरह के पद शामिल हैं. प्रमुख पदों में डेंटल सर्जन (25), फील्ड मॉनिटर (33), पब्लिक हेल्थ मैनेजर (33) और लेडी हेल्थ विजिटर (33) शामिल हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर भी कई जरूरी पद जैसे जिला गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक (4), जिला कार्यक्रम प्रबंधक (2) और जिला आईईसी/बीसीसी अधिकारी (3) रखे गए हैं. साथ ही विशेषज्ञ पदों में पोषण विशेषज्ञ/डाइटिशियन (3), मेडिकल लेक्चरर (2), डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (1), गुणवत्ता आश्वासन सलाहकार (1), राज्य आईईसी/बीसीसी सलाहकार (1) और कानूनी सलाहकार (3) भी शामिल हैं.



शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती में हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन सामान्य रूप से उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. मेडिकल पदों के लिए बीडीएस, एमबीबीएस, आयुष, नर्सिंग, एमडी या डीएनबी जैसी योग्यताएं जरूरी हैं, जबकि प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए एमबीए, एमसीए या बीटेक जैसी डिग्रियां मान्य हैं. इसके अलावा कानूनी सलाहकार पद के लिए एलएलबी जरूरी है और पोषण विशेषज्ञ या डाइटिशियन पद के लिए न्यूट्रिशन, फूड साइंस या डाइटेटिक्स में मास्टर डिग्री जरूरी होती है.

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चयन प्रक्रिया और सैलरी कैसे होगी?



इस भर्ती में उम्मीदवारों की आयु सीमा पद के अनुसार तय की गई है, जिसमें अधिकतम आयु लगभग 30 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. वहीं चयन प्रक्रिया पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसमें सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार हर महीने लगभग 28,853 से 71,550 तक वेतन दिया जाएगा. यह पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी होगी.

आवेदन कैसे करें?

1. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले DSHM की आधिकारिक वेबसाइट dshm.delhi.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

3. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें.

4. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.

5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. फॉर्म को अच्छे से जांच कर सबमिट करें.

7. लास्ट में फ्यूचर के लिए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें.

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