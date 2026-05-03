हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDSHM Recruitment 2026 : DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

DSHM Recruitment 2026 : DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

DSHM Recruitment 2026 : दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (DSHM) ने अलग-अलग मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 May 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

DSHM Recruitment 2026 : दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर सामने आया है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (DSHM) ने अलग-अलग मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 141 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती के तहत डेंटल सर्जन, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, फील्ड मॉनिटर, लेडी हेल्थ विजिटर और कई अन्य जरूरी पद शामिल हैं. यह सभी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dshm.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (DSHM) की जारी इस भर्ती में कुल 141 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी. यह सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे. आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 मई 2026 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. चयन के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन की स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. 

किन-किन पदों पर भर्ती निकली है?

इस भर्ती के तहत दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने कुल 141 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिनमें मेडिकल और नॉन-मेडिकल दोनों तरह के पद शामिल हैं. प्रमुख पदों में डेंटल सर्जन (25), फील्ड मॉनिटर (33), पब्लिक हेल्थ मैनेजर (33) और लेडी हेल्थ विजिटर (33) शामिल हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर भी कई जरूरी पद जैसे जिला गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक (4), जिला कार्यक्रम प्रबंधक (2) और जिला आईईसी/बीसीसी अधिकारी (3) रखे गए हैं. साथ ही विशेषज्ञ पदों में पोषण विशेषज्ञ/डाइटिशियन (3), मेडिकल लेक्चरर (2), डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (1), गुणवत्ता आश्वासन सलाहकार (1), राज्य आईईसी/बीसीसी सलाहकार (1) और कानूनी सलाहकार (3) भी शामिल हैं. 
 
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती में हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन सामान्य रूप से उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. मेडिकल पदों के लिए बीडीएस, एमबीबीएस, आयुष, नर्सिंग, एमडी या डीएनबी जैसी योग्यताएं जरूरी हैं, जबकि प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए एमबीए, एमसीए या बीटेक जैसी डिग्रियां मान्य हैं. इसके अलावा कानूनी सलाहकार पद के लिए एलएलबी जरूरी है और पोषण विशेषज्ञ या डाइटिशियन पद के लिए न्यूट्रिशन, फूड साइंस या डाइटेटिक्स में मास्टर डिग्री जरूरी होती है. 

यह भी पढ़ें -  NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षा कल, डिजाइनर कपड़े से लेकर जूते तक बैन; यहां देखें डॉक्यूमेंट से ड्रेस कोड तक पूरी डिटेल

चयन प्रक्रिया और सैलरी कैसे होगी?
 
इस भर्ती में उम्मीदवारों की आयु सीमा पद के अनुसार तय की गई है, जिसमें अधिकतम आयु लगभग 30 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. वहीं चयन प्रक्रिया पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसमें सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार हर महीने लगभग 28,853 से 71,550 तक वेतन दिया जाएगा. यह पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी होगी. 

आवेदन कैसे करें?

1. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले DSHM की आधिकारिक वेबसाइट dshm.delhi.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

3. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें.

4. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.

5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. फॉर्म को अच्छे से जांच कर सबमिट करें. 

7. लास्ट में फ्यूचर के लिए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें. 

यह भी पढ़ें - UGC NET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 03 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
DSHM Recruitment 2026 Delhi Health Mission Jobs Dental Surgeon Vacancy Government Jobs Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DSHM Recruitment 2026 : DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
शिक्षा
Bihar Police recruitment 2026: बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में निकली CSBO ग्रेड-II की 190 भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और योग्यता?
भारतीय सेना में निकली CSBO ग्रेड-II की 190 भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और योग्यता?
शिक्षा
Maharashtra board result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
ऑटो
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
हाइब्रिड अवतार में Mahindra लॉन्च कर सकती है XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget