हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!

आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!

एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरें हैं कि वीर पहाड़िया के संग ब्रकेअप के बाद, अब तारा आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 03 May 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. कुछ टाइम पहले वो वीर पहाड़िया संग अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थी. खबरें थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. वहीं अब लगता है एक्ट्रेस फिर से प्यार में हैं. खबरें हैं कि वो आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं.

वीर पहाड़िया के बाद क्या तारा सुतारिया को फिर हुआ प्यार? 
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर  एक दूसरे को  डेट कर रहे हैं. दोनों की नजदीकियां पहले काम के दौरान बढ़ीं और अब निजी मुलाकातों में साथ वक्त बिताने से इन चर्चाओं को और हवा मिल रही है.

हालांकि, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर ने अब तक अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन साथ में दिखने और इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं ने फैंस के बीच उन्हें नया पावर कपल बना दिया है. 

ये भी पढ़ेंः 'बिल्कुल कबीर सिंह की प्रीति लग रही है', पिंक सूट-दुप्पटे में सारा तेंदुलकर की सादगी देख बोले लोग

एक साथ फिल्म में नजर आएंगे तारा और आदित्य
बता दें तारा और आदित्य फिल्म 'ओम' में एक साथ नजर आने वाले हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होने वाली है. इसके अलावा तारा जल्द ही 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया कभी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में गिने जाते थे. लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो गया. दरअसल, इस साल की शुरुआत में ही इनके अलग होने की खबरें सामने आने लगीं. कहा जा रहा था कि सिंगर एपी ढिल्लो से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बाद तारा और वीर के बीच दूरियां बढ़ गईं.

धीरे-धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ीं कि दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन उनके ब्रेकअप की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

ये भी पढ़ेंः फैमिली टाइम में दिखा कियारा का ग्लैमरस अंदाज, समंदर में बिकिनी में दिए पोज, वायरल हुई तस्वीरें

और पढ़ें
Published at : 03 May 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Aditya Roy Kapur Tara Sutaria
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी, बोले- मॉम भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे
मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी, बोले- मॉम भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे
बॉलीवुड
Saturday BO: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 'पैट्रियट' भी निकली आगे, शनिवार को ऐसा रहा हाल
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 'पैट्रियट' भी निकली आगे, शनिवार को ऐसा रहा हाल
बॉलीवुड
Ek Din BO Day 2: जुनैद खान की 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, दूसरे दिन कमाए सिर्फ इतने
जुनैद खान की 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, दूसरे दिन कमाए सिर्फ इतने
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत-PAK किस पायदान पर? सामने आई 2026 की रैंकिंग, देखें लिस्ट
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया के बाद क्या तारा सुतारिया को फिर हुआ प्यार? आदित्य रॉय कपूर संग जुड़ रहा नाम
वीर पहाड़िया के बाद क्या तारा सुतारिया को फिर हुआ प्यार? आदित्य रॉय कपूर संग जुड़ रहा नाम
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
शिक्षा
DSHM Recruitment 2026 : DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
DSHM ने डेंटल सर्जन समेत कई पदों के लिए निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget