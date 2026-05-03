बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. कुछ टाइम पहले वो वीर पहाड़िया संग अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थी. खबरें थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. वहीं अब लगता है एक्ट्रेस फिर से प्यार में हैं. खबरें हैं कि वो आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं.

वीर पहाड़िया के बाद क्या तारा सुतारिया को फिर हुआ प्यार?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों की नजदीकियां पहले काम के दौरान बढ़ीं और अब निजी मुलाकातों में साथ वक्त बिताने से इन चर्चाओं को और हवा मिल रही है.

हालांकि, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर ने अब तक अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन साथ में दिखने और इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं ने फैंस के बीच उन्हें नया पावर कपल बना दिया है.

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एक साथ फिल्म में नजर आएंगे तारा और आदित्य

बता दें तारा और आदित्य फिल्म 'ओम' में एक साथ नजर आने वाले हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होने वाली है. इसके अलावा तारा जल्द ही 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया कभी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में गिने जाते थे. लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो गया. दरअसल, इस साल की शुरुआत में ही इनके अलग होने की खबरें सामने आने लगीं. कहा जा रहा था कि सिंगर एपी ढिल्लो से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बाद तारा और वीर के बीच दूरियां बढ़ गईं.

धीरे-धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ीं कि दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन उनके ब्रेकअप की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

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