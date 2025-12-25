सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये मचअवेटेड फिल्म सुपरस्टार की 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस अपकिंग फिल्म के अन्य कलाकारों के नाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं, वहीं फिल्म में काम कर रहे मिथुन चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड के किंग खान भी इस फिल्म में नजर आएंगे.

'जेलर 2' में शाहरुख खान भी हुए शामिल?

हाल ही में एक बंगाली इंटरव्यू में दिग्गज अभिनेता मिथुन ने हिंट दिया कि 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी दिखाई देंगे. उन्होंने दर्शकों के साथ इस दिलचस्प कहानी को शेयर को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की. हालांकि, फिल्म निर्माताओं की ओर से शाहरुख खान के फिल्म में शामिल होने के बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है.

दरअसल SITI सिनेमा से बातचीत के दौरान, मिथुन से उन कहानियों के बारे में पूछा गया था जो उन्हें हाल ही में प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने बंगाली में जवाब दिया कि जेलर 2 उनमें से एक है, जिसमें अनुभवी अभिनेताओं की एक शानदार टोली है. नामों की लिस्ट देते हुए उन्होंने कहा, "मोहनलाल, शाहरुख खान, राम्या कृष्णन, शिवराजकुमार," जिससे यह कंफर्म हो गया कि बॉलीवुड सुपरस्टार भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे.

'जेलर 2' होगी ग्रैंड पैन इंडिया प्रोजेक्ट

'जेलर 2' में रजनीकांत की वापसी से पहले ही जबरदस्त बज बना हुआ है, लेकिन शाहरुख खान के भी कास्ट में शामिल होने की खबरों से यह प्रोजेक्ट सचमुच एक ग्रैंड पैन इंडिया प्रोजेक्ट बन गया है. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच एक रेयर और ऐतिहासिक कोलैबोरेशन होगा. खबरों के मुताबिक, इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि सीक्वल का मकसद कहानी के दायरे को बढ़ाना है, जिसमें अलग-अलग बैकग्राउंड और क्षेत्रों के दमदार किरदारों को एक साथ लाया जाएगा.

स्टारकास्ट भी बढ़ा रही एक्साइटमेंट

इस फिल्म को और भी रोमांचक बना रही है इसकी एक्सपेक्टेड स्टारकास्ट, जिसमें मोहनलाल, शिवराजकुमार, विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या, संथानम, सूरज वेंजारामूडु और विद्या बालन शामिल हैं. इतनी धमाकेदार कास्ट से ये हिंट को मिलता है कि 'जेलर 2' में कई अलग-अलग कहानी होंगी, जिनमें से हर किसी में दमदार कलाकार होंगे. मिथुन चक्रवर्ती की एक मेन विलेन रूप में आने से फिल्म और जबरदस्त होन की उम्मीद लग रही है.

निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के सामने अब इतनी बड़ी कास्ट को बैलेंस करने और हर स्टार को उसकी प्रॉपर भूमिका देने की चुनौति होगी. वहीं फैंस को उम्मीद है कि सीक्वल पहली फिल्म की एनर्जी और इमोशनल डेप्थ को बरकरार रखते हुए और भी आगे बढ़ेगा. अ