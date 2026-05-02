OTT Releases: रोमांस से थ्रिल तक, थिएटर में हो गईं मिस तो ओटीटी पर निपटा लें साउथ की ये 7 धांसू फिल्में
South OTT Releases This Week: साउथ की फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अगर आप ओटीटी पर मिस कर दिए हैं इस हफ्ते घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. देखिए पूरी लिस्ट.
ओटीटी पर हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई फिल्में और सीरीज ने दस्तक दी है. ऐसे में अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस वीकेंड पर आप उन फिल्मों को देख सकते हैं, जिनका शायद आपको इंतजार रहा हो. ऐसे में अगर आपने साउथ की उन फिल्मों को थिएटर में मिस कर दिया है तो इस वीकेंड घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. इसमें रोमांस से लेकर थ्रिल तक 7 फिल्मों के नाम शामिल हैं, देखिए लिस्ट.
रकासा
'राकासा' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर तेलुगु समेत चार भाषाओं में देख सकते हैं. संगीत सोभन और नयन सारिका ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर आते ही टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसकी कहानी एक ब्रह्म राक्षस और एक गांव के रहस्यमयी श्राप के इर्द-गिर्द घूमती है. गांव में एक ऐसा श्राप है, जिसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है.
बाइकर
शर्वानांद की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'बाइकर' एक कमाल की फिल्म है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में देखा गया. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और ये आते ही छा गई है. फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है. इसे तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी देखा जा सकता है.
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यूथ
केन करुणास द्वारा निर्देशित एक नई तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'यूथ' को भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये 2026 की तमिल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 71.05 करोड़ और इंडिया कलेक्शन 52.01 करोड़ रहा था. फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी पर भी आते ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
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जीवी प्रकाश की फिल्म ‘हैप्पी राज’ थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी दस्तक दे चुकी है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. कहानी आनंद राज उर्फ 'हैप्पी' की है, जो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है. ये एक रोम-कॉम फिल्म है. इसमें जीवी प्रकाश के साथ ही श्री गौरी प्रिया भी अहम रोल में हैं.
सेकंड केस ऑफ सीताराम
'सेकंड केस ऑफ सीताराम' कन्नड़ की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. यह 'सीताराम बिनॉय केस नंबर 18' का सीक्वल है. विजय राघवेंद्र ने इसमें लीड रोल प्ले किया है. इसकी कहानी इंस्पेक्टर सीताराम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सिलसिलेवार हत्याओं की जांच कर रहे होते हैं. इसमें एक साइको किलर होता है. फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं और यह ट्रेंडिंग लिस्ट में भी शुमार है.
valathu vashathe Kallan
'वलाथु वशाथे कल्लन' एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन 'दृश्यम' फेम जीतू जोसेफ ने किया है. इस फिल्म में बीजू मेनन (एंथनी जेवियर) और जोजू जॉर्ज (सैमुअल जोसेफ) ने अहम रोल प्ले किया है. मूवी थिएटर के बाद ओटीटी पर भी काफी पसंद की जा रही है. ये प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और ट्रेंडिंग लिस्ट में बरकरार है.
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आदू 3
मलयालम फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म 'आदू 3' भी ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इसे 1 मई को ओटीटी पर रिलीज किया गया था. फिल्म को जी5 पर देख सकते हैं. इसमें जयसूर्या मुख्य भूमिका में हैं. इसमें टाइम ट्रैवल और जादू जैसी चीजों को दिखाया गया है.
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Source: IOCL