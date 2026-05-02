राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' साल की सबसे बड़ी फिल्म है, जो 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. राम चरण के साथ फिल्म में जाह्नवी कपूर नजर आएंगी और इसका शानदार संगीत एआर रहमान ने दिया है. यह फिल्म वृिद्धि सिनेमाज के बैनर तले बनाई गई है.

'पेड्डी' रिलीज डेट इवेंट में सुकुमार ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

'पेड्डी' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. अनाउंसमेंट के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस और इंडस्ट्री दोनों में जबरदस्त चर्चा है. बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच मेकर्स ने एक ग्रैंड इवेंट में रिलीज डेट का ऐलान कर हलचल मचा दी. फिल्म 4 जून 2026 को रिलीज होगी और इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है.

राम चरण की परफॉर्मेंस को लेकर कही ये बात

'पेड्डी' की रिलीज डेट अनाउंसमेंट इवेंट सच में एक मेगा इवेंट था, जहां जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली. इवेंट में डायरेक्टर बुची बाबू सना ने कहा, ''पेड्डी' को अपने दिल से निकालना इतना आसान नहीं है.' वहीं पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार भी इवेंट में पहुंचे और उन्होंने कहा, 'राम चरण की ऐसी परफॉर्मेंस आपने पहले कभी नहीं देखी होगी.' प्रोड्यूसर वेंकट सतीश किलारू ने कहा, ''पेड्डी' एक इमोशनल राइड है!' और डीओपी आर. रत्नावेलु ने कहा, 'हमने कमर्शियल तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ा काम करेगा.'

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हर नए कंटेंट के साथ 'पेड्डी' सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में शामिल होती जा रही है. जो भी कंटेंट रिलीज हुआ है, उसने शानदार असर छोड़ा है. चाहे टीजर हो, 'चिकिरी चिकिरी' गाना हो, 'राय राय रा रा' गाना हो या पोस्टर्स, हर चीज ने हमें 'पेड्डी' की दुनिया में एक अलग अंदाज में लेकर गया है. यह पूरी तरह कंटेंट की सफलता है, बिना किसी दिखावे के.

रिलीज होत ही छा गया था 'चिकिरी चिकिरी'

'पेड्डी' का पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज होते ही जबरदस्त चर्चा में आ गया था. लोगों को इसका फ्रेश वाइब और ए. आर. रहमान का खास टच काफी पसंद आया. यह गाना तेजी से लोगों से जुड़ा और अब तक सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जो फिल्म के म्यूजिक को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट दिखाता है.

इस जोश को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने दूसरा गाना 'राय राय रा रा' रिलीज किया, जो एक हाई-एनर्जी ट्रैक है और आते ही ऑनलाइन छा गया. इस गाने ने यूट्यूब पर 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर लिए हैं, जिससे फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस की बेसब्री और बढ़ गई है.

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