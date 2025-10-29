हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाजेलर 2 के पहले वायरल हुआ रजनीकांत का सादगीभरा अंदाज, प्राइवेट जेट छोड़ इकॉनमी क्लास से की यात्रा

जेलर 2 के पहले वायरल हुआ रजनीकांत का सादगीभरा अंदाज, प्राइवेट जेट छोड़ इकॉनमी क्लास से की यात्रा

Rajnikanth's Special Gesture: पैन इंडिया स्टार रजनीकांत एक बार फिर फैंस को अपना दीवाना बना रहे हैं.गोवा में जेलर 2 की शूटिंग के लिए के इकनॉमी क्लास से सफर करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 06:45 PM (IST)
पैन इंडिया सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म 'जेलर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बनता दिख रहा है और सभी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं. लेकिन फिल्म रिलीज के पहले थलाइवा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने फैंस का दिन बना दिया. 

प्राइवेट जेट छोड़ इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं रजनीकांत
रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. बता दें, फिल्म की शूटिंग गोवा में शुरू होने वाली है जिसके लिए थलाइवा ने भी अपनी कमर कस ली है. इसी बीच लेजेंडरी एक्टर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख फैंस भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. दरअसल, गोवा में फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे रजनीकांत को फ्लाइट के इकनॉमी क्लास में देखा गया. जब फैंस ने अभिनेता की स्पॉट किया तो उन्होंने भी हाथ हिलाते हुए अपने फैंस को ग्रीट किया.

जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई यूजर्स उन फैंस को लकी कह रहे हैं जिन्हें सुपरस्टार रजनीकांत से मिलने का मौका मिला. लेकिन नेटीजंस को जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये की अपनी प्राइवेट जेट और बिजनेस क्लास छोड़ अभिनेता इकॉनमी क्लास में सफर कर रहे हैं. थलाइवा के इस यूनिक सरप्राइज ने फैंस का दिन बना दिया है. रजनीकांत का ये सादगी भरा अंदाज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. 

रजनीकांत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
बीते साल थलाइवा को उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की फिल्म 'लाल सलाम' में देखा गया इसके बाद उन्होंने टीजे  ज्ञानवेल की फिल्‍म 'वेट्टैयन' में काम किया. इस साल लोकेश कनगराज की फिल्म कुली से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और सभी को एक बार फिर अपने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया. अब अभिनेता 2023 की अपनी हिट फिल्म 'जेलर' के सिक्वल में नजर आने वाले हैं. इसी साल जनवरी के महीने में फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया तभी से फैंस के बीच फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है. बता दें, सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'जेलर 2' अगले साल 12 जून को रिलीज होगी.

Published at : 29 Oct 2025 06:45 PM (IST)
