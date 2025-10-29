हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMaharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'

Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'

Maharani Season 4 Release Date: हुमा कुरैशी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'महारानी' के सीजन 4 की रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं ये महारानी 4 कब और कहां स्ट्रीम होगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Oct 2025 08:16 AM (IST)
हुमा कुरैशी रानी भारती के रूप में ओटीटी पर एक बार फिर ‘महारानी 4’ के साथ कमबैक करने जा रही रही है. पिछले सीज़न में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर कब्ज़ा करने के बाद, ‘महारानी सीज़न 4’ राष्ट्रीय मंच पर उतरेगी, जहां सत्ता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का टकराव होगा. दिलचस्प बात यह है कि ‘महारानी 4’ की रिलीज़ का समय भी बिहार चुनावों के साथ लगभग मेल खाता है.

कलाकारों में नए चेहरों के शामिल होने और एक दमदार कहानी के साथ, सोनी लिव की जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा महारानी का सीजन 4 अब तक का सबसे धमाकेदार सीजन होने वाला है. रिलीज़ की तारीख, नए किरदारों से लेकर रानी भारती की अगली लड़ाई से क्या उम्मीद की जाए, महारानी सीज़न 4 के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है.

महारानी सीज़न 4’ कब और कहां होगा रिलीज?
महारानी का सीज़न 4  अगले महीने  7 नवंबर, 2025 से एक्सक्लूसिवली सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा. अगर आप रानी भारती के अगले कदम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने कैलेंडर पर इस तारीख को मार्क कर लें.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

महारानी सीज़न 4 स्टार कास्ट
इस शो में एक बार फिर हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगीं, जो शो में रानी भारती का किरदार निभा रही हैं. इस बार श्वेता बसु प्रसाद भी इस सीज़न में शामिल हुई हैं, जो इस सीरीज़ के पावर स्ट्रगल को और बढ़ा रही हैं. इस टीम में विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति, प्रमोद पाठक जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल हैं.

महारानी सीज़न 4 की कहानी
महारानी 4 में रानी भारती अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगी,  बिहार राज्य से आगे बढ़कर दिल्ली की राजनीति मे,। गृहिणी के रूप में शुरुआत करने वाली रानी अब राजनीति में और भी बड़ी सत्ता संरचनाओं (प्रधानमंत्री सहित) और बड़े दांवों का सामना कर रही हैं. टीज़र में उनकी एक चुनौती भरी लाइन है: "और बिहार ही हमारा परिवार है. और अगर कोई बिहार को नुक्सान पहुंचाएगा, तो सत्ता हिला देंगे."

 

 

Published at : 29 Oct 2025 08:16 AM (IST)
