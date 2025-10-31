हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत vs कमस हासन: साउथ के दोनों सुपरस्टार में अमीर कौन? जानें इनकम और नेटवर्थ

रजनीकांत vs कमस हासन: साउथ के दोनों सुपरस्टार में अमीर कौन? जानें इनकम और नेटवर्थ

Rajinikanth Vs Kamal Haasan: साउथ के दो सुपरस्टार हैं एक रजनीकांत और दूसरे कमल हासन. रजनीकांत और कमल हासन दोनों ही कई सालों से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए बैठे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 31 Oct 2025 12:21 PM (IST)
साउथ के स्टार्स की जब भी बात होती है तो सबसे पहले दो सेलेब्स का जरुर नाम आता है. ये कई दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. इनकी जब भी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो फैंस एक्साइटेड होते हैं. फिल्मों के साथ नेटवर्थ के मामले में भी ये दोनों एक-दूसरे को जमकर टक्कर देते हैं. हम जिन दो स्टार्स की बात कर रहे हैं उनका नाम रजनीकांत और कमल हासन हैं. रजनीकांत और कमल हासन दोनों ही आज भी इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से छाए हुए हैं.

रजनीकांत का इस साल कुली आई थी. इस फिल्म के लिए लोगों में क्रेज था. रिलीज की अनाउंसमेंट से लेकर रिलीज होने तक फैंस इसे लेकर एक्साइटेड थे. लोगों में रजनीकांत का क्रेज कुली के पहले दिन के कलेक्शन से ही पता चल गया था. वहीं कमल हासन भी अमीरी के मामले में कम नहीं हैं. उनकी नेटवर्थ भी बहुत तगड़ी है. आइए आपको बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं.

रजनीकांत की इतनी है नेटवर्थ
रजनीकांत हाइएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं. वो एक फिल्म के लिए 125-270 करोड़ चार्ज करते हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत की नेटवर्थ 430 करोड़ है.रजनीकांत के पास आलीशान घर भी है.सुपरस्टार अपने परिवार के साथ चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में रहते हैं. उनके इस घर की कीमत करीब 35 करोड़ है. इसके अलावा रजनीकांत के पास कई लग्जीरियस गाड़ियां भी हैं. 

कौन है ज्यादा अमीर

दूसरी तरफ कमल हासन की बात करें तो उनके नेटवर्थ तगड़ी है. उनकी और रजनीकांत की नेटवर्थ में ज्यादा फर्क नहीं है. हालांकि कमल हासन ज्यादा अमीर हैं. सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक कमल हासन की नेटवर्थ 450 करोड़ है. कमल हासन रजनीकांत से ज्यादा अमीर हैं. वो फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस से भी मोटी कमाई करते हैं.

Published at : 31 Oct 2025 12:21 PM (IST)
