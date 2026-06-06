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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी, शेफ केशव नेगी गिरफ्तार; अब तक दो आरोपी दबोचे

दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी, शेफ केशव नेगी गिरफ्तार; अब तक दो आरोपी दबोचे

Malviya Nagar Fire News In Hindi: मालवीय नगर आग हादसे में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित उस गेस्ट हाउस के 65 वर्षीय शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर में बीते दिनों लगी आग के बाद पुलिस का एक्शन जारी है. मालवीय नगर आग हादसे में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित उस गेस्ट हाउस के 65 वर्षीय शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी. 

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आगे की पूछताछ और जांच जारी है. मामले में लवकेश और नेगी और कई लोगों को डिटेन किया गया है. दिल्ली की एक अदालत ने होटल में लगी आग मामले में गुरुवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. अदालत ने मामले में बजाज की गिरफ्तारी को वैध और न्यायसंगत बताया.

पुलिस ने मांगी थी आरोपी मालिक की रिमांड

न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आरोपी से चार दिन तक हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया गया था. न्यायाधीश ने बजाज की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास वाले दंडनीय अपराध करने के गंभीर आरोपों को देखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी लवकेश बजाज की गिरफ्तारी वैध और न्यायसंगत है.

पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया और गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों के तहत उस पर मामला दर्ज किया. बुधवार सुबह ‘फ्लरिश स्टे बी एंड बी’ में आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग झुलस गए. 

हादसे में जान गंवाने वाले कई विदेशी नागरिक

इस हादसे में जान गंवाने वाले कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो पास के अस्पतालों में इलाज करा रहे अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी के लिए आए थे और होटल में ठहरे हुए थे. अदालत ने पुलिस की ओर से पेश अभियोजक की इस दलील पर गौर किया कि फ्लोरिश स्टे के संचालन में लगे सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के विवरण का पता लगाने और उसकी पुष्टि करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.

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Published at : 06 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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Malviya Nagar News DELHI NEWS DELHI POLICE
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