हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा

Friday OTT Release 31st October: ये शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज लेकर आया है. दरअसल फ्राइजे को कांतारा चैप्टर 1 से लोका चैप्टर 1 और बागी 4 तक रिलीज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर 2025 का आज आखिरी दिन  हैऔर आज ओटीटी लवर्स का फेवरेट फ्राइडे भी है. इसी के साथ  शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को आपके पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट एक नई लहर आ गई है. चाहे आप रोमांचक ड्रामा, हल्की-फुल्की कॉमेडी या फिर ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के मूड में हों, इस वीकेंड हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है. तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाली मच अवेटेड फिल्मों और वेब सीरीज़ पर.

कांतारा चैप्टर 1’ हुई ओटीटी पर रिलीज़
ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्ट 'कंतारा' की प्रीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ कन्नड़ भाषा की एपिक फिल्म है. इस मूवी ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया. ‘कांतारा चैप्टर 1’ जहां भारत में लगभग 600 करोड़ा का आंकड़ा पार कर चुकी है तो दुनियाभर में ये 800 करोड़ से ज्यादा कमाई चुकी है. वहीं अपनी शानदार सफलता के बाद, अब इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसे देख सकें. बता दें कि ‘कांतारा चैप्टर 1’ 31 अक्टूबर, शुक्रवार से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है. हालांकि अभी इस फिल्म को कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज किया गया है. यानी  ओटीटी पर इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' ओटीटी पर रिलीज़
मलयालम की पहली महिला सुपरहीरो थ्रिलर 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम धमाल मचाया और ये साल की सरप्राइज हिट फिल्म है. 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा'  एकरहस्यमयी शक्तियों वाली महिला सुपरहीरो चंद्रा (कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है जो अंग-तस्करी के एक गिरोह में उलझी हुई है. इसे 31 अक्टूबर, फ्राइडे यानी आज से जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

बागी 4 ओटीटी रिलीज़
'बागी 4' एक ज़बरदस्त एक्शन-थ्रिलर है जिसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज़ संधू मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘बागी 4’ का भारत मे लाइफटाइम कलेक्शन 52.1 कोरड रुपये रहा था. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 77  करोड़ की कमाई की थी. अब इसे 31 अक्टूबर, शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं. इससे पहले इसे रेंट पर रिलीज किया गया था.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा

मारीगल्लू ओटीटी पर रिलीज़
'मारीगल्लू' एक कन्नड़ वेब सीरीज़ है जो लोककथाओं पर आधारित है. ये सीरीज एक ऐतिहासिक राजवंश का खोया हुआ खजाना, दोस्तों का एक समूह, अलौकिक संकेत और जंगल के तनाव की थीम पर बेस्ड है.  इसे देवराज पुजारी ने लिखा भी है और निर्देशित भी किया है. इस सीरीज़ में गोपालकृष्ण देशपांडे, सूरज, रंगायन रघु सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे आप  31 अक्टूबर, 2025 से जी5 पर देख सकते हैं. 

बाई तुझ्यापाई ओटीटी पर हुई रिलीज़
'बाई तुझ्यापाई' एक मराठी सीरीज़ है जो 1990 के दशक के एक ग्रामीण इलाके पर बेस्ड है. आईएमडीबी के अनुसार, यह सीरीज़, "90 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के एक सुदूर गाँव वेसाइच वडगांव में सेट की गई है. ये एक युवा लड़की की कहानी पर आधारित हैं जो एक दिन डॉक्टर बनने की उम्मीद में वेसाइच वडगाँव गांव में 500 साल पुराने दमनकारी रीति-रिवाजों से जूझती है." इसे 31 अक्टूबर, 2025 से जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 07:27 AM (IST)
Tags :
Baaghi 4 Kantara Chapter 1 Lokah Chapter 1 Maarigallu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget