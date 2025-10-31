अक्टूबर 2025 का आज आखिरी दिन हैऔर आज ओटीटी लवर्स का फेवरेट फ्राइडे भी है. इसी के साथ शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को आपके पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट एक नई लहर आ गई है. चाहे आप रोमांचक ड्रामा, हल्की-फुल्की कॉमेडी या फिर ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के मूड में हों, इस वीकेंड हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है. तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाली मच अवेटेड फिल्मों और वेब सीरीज़ पर.

‘कांतारा चैप्टर 1’ हुई ओटीटी पर रिलीज़

ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्ट 'कंतारा' की प्रीक्वल ‘कांतारा चैप्टर 1’ कन्नड़ भाषा की एपिक फिल्म है. इस मूवी ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया. ‘कांतारा चैप्टर 1’ जहां भारत में लगभग 600 करोड़ा का आंकड़ा पार कर चुकी है तो दुनियाभर में ये 800 करोड़ से ज्यादा कमाई चुकी है. वहीं अपनी शानदार सफलता के बाद, अब इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसे देख सकें. बता दें कि ‘कांतारा चैप्टर 1’ 31 अक्टूबर, शुक्रवार से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है. हालांकि अभी इस फिल्म को कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज किया गया है. यानी ओटीटी पर इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' ओटीटी पर रिलीज़

मलयालम की पहली महिला सुपरहीरो थ्रिलर 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम धमाल मचाया और ये साल की सरप्राइज हिट फिल्म है. 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' एकरहस्यमयी शक्तियों वाली महिला सुपरहीरो चंद्रा (कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है जो अंग-तस्करी के एक गिरोह में उलझी हुई है. इसे 31 अक्टूबर, फ्राइडे यानी आज से जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

बागी 4 ओटीटी रिलीज़

'बागी 4' एक ज़बरदस्त एक्शन-थ्रिलर है जिसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज़ संधू मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘बागी 4’ का भारत मे लाइफटाइम कलेक्शन 52.1 कोरड रुपये रहा था. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 77 करोड़ की कमाई की थी. अब इसे 31 अक्टूबर, शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं. इससे पहले इसे रेंट पर रिलीज किया गया था.





मारीगल्लू ओटीटी पर रिलीज़

'मारीगल्लू' एक कन्नड़ वेब सीरीज़ है जो लोककथाओं पर आधारित है. ये सीरीज एक ऐतिहासिक राजवंश का खोया हुआ खजाना, दोस्तों का एक समूह, अलौकिक संकेत और जंगल के तनाव की थीम पर बेस्ड है. इसे देवराज पुजारी ने लिखा भी है और निर्देशित भी किया है. इस सीरीज़ में गोपालकृष्ण देशपांडे, सूरज, रंगायन रघु सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे आप 31 अक्टूबर, 2025 से जी5 पर देख सकते हैं.

बाई तुझ्यापाई ओटीटी पर हुई रिलीज़

'बाई तुझ्यापाई' एक मराठी सीरीज़ है जो 1990 के दशक के एक ग्रामीण इलाके पर बेस्ड है. आईएमडीबी के अनुसार, यह सीरीज़, "90 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के एक सुदूर गाँव वेसाइच वडगांव में सेट की गई है. ये एक युवा लड़की की कहानी पर आधारित हैं जो एक दिन डॉक्टर बनने की उम्मीद में वेसाइच वडगाँव गांव में 500 साल पुराने दमनकारी रीति-रिवाजों से जूझती है." इसे 31 अक्टूबर, 2025 से जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.