हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान

'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान

Khan Sir News:खान सर के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पैतृक गांव भाटपाररानी में लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है. उनके गांव के लोगों ने कई खुलासे किए हैं.

By : संजीत शाही | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गांव वालों ने खान सर को विवादित, दबंग बताया है.

पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर (फैजल खान) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग मामले में पुलिस ने उनके दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.  वहीं, खान सर को भी नामजद आरोपी बनाते हुए गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस बीच खान सर के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पैतृक गांव भाटपाररानी में लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है. 

खान सर के पैतृक गांव में उनके मोहल्ले के सभासद, पड़ोसी, रिश्ते के चाचा ने भी खान सर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अधिकतर लोगों का कहना है कि खान सर पहले साधरण परिवार के थे, लेकिन बाद में उनको काफी शोहरत मिली. वो गांव में कभी-कभार ही आते हैं. खान सर गांव के नाली सड़क को लेकर भी विवादों में रहे हैं.

खान सर के बारे में क्या बोले उनके गांव के लोग

खान सर के मोहल्ले डोम डीह वार्ड के सभासद आदित्य सिंह ने बताया कि काफी दबदबा है खान सर का यहां पर और उनका नाम खान सर नहीं अभियान कर होना चाहिए. उनके घर के सामने नाली का निर्माण नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा था, जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया. उनके एक फोन पर तमाम प्रशासनिक टीम नाली का निर्माण रोकने के लिए पहुंच गई. वहीं, खान सर के मोहल्ले के निवासी अशोक सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ जो हो रहा है वो सही हो रहा है.

उन्होंने बताया कि खान सर हमारे मोहल्ले में जमीन खरीदे थे, रास्ते के लिए 2 साल से पीछे पड़े हैं. सभी मोहल्ले वालों को परेशान किया. उसके बाद मेरी बाउंड्री तुड़वा दी. अशोक सिंह ने कहा कि वो जरूर फायरिंग कराये होंगे, हमारी चहार दीवारी गिरवा दी. उनके पिता जी कहते है हाई कोर्ट में ले जाऊंगा. अपने चाचा के बाउंड्री को गिरवा दिया, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं उनके पिता जी.  

'वो शिक्षक नहीं माफिया है'

 इमरान (रिश्ते मे खान सर के चाचा) ने कहा कि खान सर शिक्षक नहीं माफिया है, जो बच्चे उनके यू ट्यूब पर क्लास कर रहे है, वो उनको धोखा दे रहे हैं. वो जिंदगी से खिलवाड़ करते है, गंदे प्रवृति के हैं और अपने सामने किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं. वो अपने आप को भगवान समझ रहे है. उन्हें पैसे का घमंड है, वो नटवर लाल हैं. अगर उनकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होंगे तो उसको 20 बताता है. वही फायरिंग कराया होगा उसको सजा मिलनी चाहिये. 

खान सर विवादों में क्यों हैं?

दरअसल, खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग के विवाद की शुरुआत 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके से हुई, जहां खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा हमला और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगा. घटना के दौरान कथित तौर पर संस्थान के सुरक्षा गार्डों ने राइफलों से कई राउंड फायरिंग की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया.

इस विवाद को पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस ने जांच के बाद प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ‘ज्ञान बिंदु’ के संचालक रोशन आनंद को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों प्रदीप और तालेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, दोनों ने फायरिंग की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए. 

'यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले...', खान सर की गिरफ्तारी के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

और पढ़ें
Published at : 06 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Bihar Police KHAN SIR BIHAR NEWS Raushan Anand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान
'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान
बिहार
राबड़ी-लालू की सुरक्षा कटौती पर भड़कीं बेटी रोहिणी, बोलीं- सात खून के आरोपी मुख्यमंत्री...
राबड़ी-लालू की सुरक्षा कटौती पर भड़कीं बेटी रोहिणी, बोलीं- सात खून के आरोपी मुख्यमंत्री...
बिहार
Jehanabad News: पटना ATS और साइबर पुलिस का एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
पटना ATS और साइबर पुलिस का एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
बिहार
Bihar News: 'यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले...', खान सर की गिरफ्तारी के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान
'यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले...', खान सर की गिरफ्तारी के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget