'वो शिक्षक नहीं माफिया....पैसे का घमंड है', खान सर के मामले में आया गांव वाले चाचा का बयान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गांव वालों ने खान सर को विवादित, दबंग बताया है.

पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर (फैजल खान) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग मामले में पुलिस ने उनके दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, खान सर को भी नामजद आरोपी बनाते हुए गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस बीच खान सर के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पैतृक गांव भाटपाररानी में लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है.

खान सर के पैतृक गांव में उनके मोहल्ले के सभासद, पड़ोसी, रिश्ते के चाचा ने भी खान सर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अधिकतर लोगों का कहना है कि खान सर पहले साधरण परिवार के थे, लेकिन बाद में उनको काफी शोहरत मिली. वो गांव में कभी-कभार ही आते हैं. खान सर गांव के नाली सड़क को लेकर भी विवादों में रहे हैं.

खान सर के बारे में क्या बोले उनके गांव के लोग

खान सर के मोहल्ले डोम डीह वार्ड के सभासद आदित्य सिंह ने बताया कि काफी दबदबा है खान सर का यहां पर और उनका नाम खान सर नहीं अभियान कर होना चाहिए. उनके घर के सामने नाली का निर्माण नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा था, जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया. उनके एक फोन पर तमाम प्रशासनिक टीम नाली का निर्माण रोकने के लिए पहुंच गई. वहीं, खान सर के मोहल्ले के निवासी अशोक सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ जो हो रहा है वो सही हो रहा है.

उन्होंने बताया कि खान सर हमारे मोहल्ले में जमीन खरीदे थे, रास्ते के लिए 2 साल से पीछे पड़े हैं. सभी मोहल्ले वालों को परेशान किया. उसके बाद मेरी बाउंड्री तुड़वा दी. अशोक सिंह ने कहा कि वो जरूर फायरिंग कराये होंगे, हमारी चहार दीवारी गिरवा दी. उनके पिता जी कहते है हाई कोर्ट में ले जाऊंगा. अपने चाचा के बाउंड्री को गिरवा दिया, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं उनके पिता जी.

'वो शिक्षक नहीं माफिया है'

इमरान (रिश्ते मे खान सर के चाचा) ने कहा कि खान सर शिक्षक नहीं माफिया है, जो बच्चे उनके यू ट्यूब पर क्लास कर रहे है, वो उनको धोखा दे रहे हैं. वो जिंदगी से खिलवाड़ करते है, गंदे प्रवृति के हैं और अपने सामने किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं. वो अपने आप को भगवान समझ रहे है. उन्हें पैसे का घमंड है, वो नटवर लाल हैं. अगर उनकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होंगे तो उसको 20 बताता है. वही फायरिंग कराया होगा उसको सजा मिलनी चाहिये.

खान सर विवादों में क्यों हैं?

दरअसल, खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग के विवाद की शुरुआत 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके से हुई, जहां खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा हमला और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगा. घटना के दौरान कथित तौर पर संस्थान के सुरक्षा गार्डों ने राइफलों से कई राउंड फायरिंग की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया.

इस विवाद को पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस ने जांच के बाद प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ‘ज्ञान बिंदु’ के संचालक रोशन आनंद को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों प्रदीप और तालेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, दोनों ने फायरिंग की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए.

'यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले...', खान सर की गिरफ्तारी के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान