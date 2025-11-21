रजनीकांत के कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? जानें साउथ सुपरस्टार की फैमिली के बारे में सब कुछ
सुपरस्टार रजनीकांत को इंडस्ट्री में हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं, जिसका देश भर में जश्न मनाया जा रहा है. रजनीकांत अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.
रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में हुआ था.एक्टर का रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है.एक्टर के पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था वो एक कॉन्स्टेबल थे. रजनीकांत चार भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं.
बचपन में उन्होंने काफी ज्यादा गरीबी देखी. जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक्टर ने काफी स्ट्रगल किया. फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने से पहले एक्टर ने बस कंडक्टर के तौर पर भी काम किया था.एक्टर की पत्नी का नाम लता रजनीकांत है.
रजनीकांत की बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या है
रजनीकांत और लता ने 26 फरवरी 1981 को तिरुपति में शादी की थी.1982 में रजनीकांत और लता पहली बार पेरेंट्स बने थे. कपल की बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत है.वो भी अपने पिता की तरह ही फिल्मों में एक्टिव हैं. निर्देशक के तौर पर उन्होंने चार फिल्में बनाई हैं.
उनकी फिल्म लाल सलाम में रजनीकांत अहम भूमिका में दिखे थे. साल 2004 में ऐश्वर्या ने धनुष संग शादी की थी.हालांकि, 18 सालों में दोनों का तलाक हो गया.इस कपल के दो बेटे हैं, जिनका नाम यात्रा और लिंगा है.रजनीकांत की छोटी बेटी का नाम सौंदर्या है.वो भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिए है. 20 सितंबर 1984 में सौंदर्या का जन्म हुआ था.
View this post on Instagram
सौंदर्या भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं एक्टिव
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्राफिक डिजाइन के तौर पर की थी.2014 में उन्होंने फिल्म कोचादैयां का निर्देशन उन्होंने भी किया था.इसके अलावा उन्होंने 2017 में फिल्म वेलैइला पट्टाधारी 2 भी बनाई थी. साल 2010 में उन्होंने अश्विनी राम कुमार से शादी की थी.सात साल बाद दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद उन्होंने 2019 में विशआगन वनंगमुडी से शादी की.
ये भी पढ़ें:-शिवांगी जोशी से एकतरफा प्यार करते थे कुशाल टंडन? महीनों बाद भी नहीं भूले ब्रेकअप का दर्द, पोस्ट शेयर कर कही ये बात
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL