हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशिवांगी जोशी से एकतरफा प्यार करते थे कुशाल टंडन? महीनों बाद भी नहीं भूले ब्रेकअप का दर्द, पोस्ट शेयर कर कही ये बात

टीवी के हैंडसम एक्टर में कुशाल टंडन की गितनी होती है. उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. लेकिन, एक्टर प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 11:48 AM (IST)
कुशाल टंडन का नाम कई हसीनाओं के संग जुड़ चुका है. इस लिस्ट में शिवांगी जोशी का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार बरसाते की शूटिंग के दौरन एक्टर को शिवांगी से प्यार हो गया था.

कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी के अफेयर की चर्चाएं खूब रहीं. लेकिन, कुछ वक्त पहले ही एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था उनका शिवांगी जोशी से ब्रेकअप हो गया है.
हालांकि, कुछ वक्त बाद ही कुशाल ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था. लेकिन, एक्टर पोस्ट डिलीट करते उससे पहले सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था.
इस बार भी कुशाल टंडन ने कुछ ऐसा ही किया है.एक्टर ने हाल ही में ब्रेकअप पर पोस्ट शेयर किया.पोस्ट में लिखा था- कुछ लोग लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं.
वो खुद के लिए सेल्फ ओब्सेस्ड होते हैं.वो लोग दूसरे का प्यार और इज्जत नहीं देखते.उसका प्यार उन्हें सिर्फ एक तरफा ही नजर आता है.
कुशाल को जब लगा कि उन्होंने ये पोस्ट शेयर करते गलती कर दी. तो, उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर ली. इंस्टाग्राम पर अब ये पोस्ट मौजूद नहीं है.
कुशाल टंडन ने इससे पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब वो और शिवांगी साथ नहीं रहे, पांच महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था.
कुशाल के लेटेस्ट पोस्ट को देख फैंस को ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेकअप के दर्द से अभी तक नहीं उभर पाए हैं. इस वजह से ऐसा कर रहे हैं.
Published at : 21 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Kushal Tandon Shivangi Joshi

