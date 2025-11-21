एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी से एकतरफा प्यार करते थे कुशाल टंडन? महीनों बाद भी नहीं भूले ब्रेकअप का दर्द, पोस्ट शेयर कर कही ये बात
टीवी के हैंडसम एक्टर में कुशाल टंडन की गितनी होती है. उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. लेकिन, एक्टर प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं.
कुशाल टंडन का नाम कई हसीनाओं के संग जुड़ चुका है. इस लिस्ट में शिवांगी जोशी का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार बरसाते की शूटिंग के दौरन एक्टर को शिवांगी से प्यार हो गया था.
Published at : 21 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Tags :Kushal Tandon Shivangi Joshi
