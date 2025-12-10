कुछ महीने पहले ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को लेकर तलाक की खबरें सामने आई थीं. कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या पति से अलग रह रही हैं और तलाक लेने वाली हैं. हालांकि बाद में कपल ने इवेंट्स में एक साथ स्पॉट होकर तमाम रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया. अब अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया है कि उनके और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहों पर उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कैसा रिएक्शन था.

अभिषेक बच्चन ने बताया है कि आराध्या बच्चन को उनके और ऐश्वर्या राय के तलाक की अफवाहों के बारे में पता ही नहीं है, पीपिंग मून को दिए एक हालिया इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि आराध्या के पास अपना फोन नही है. इसके साथ ही आराध्या को इन अफवाहों से ज्यादा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी है. इसके अलावा एक्टर ने आराध्या की परवरिश के लिए ऐश्वर्या की तारीफ भी की.

आराध्या बच्चन के पास नहीं अपना फोन

ऐश्वर्या राय के साथ तलाक की अफवाहों के बारे में आराध्या को पता है या नहीं, इसका जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा- 'मुझे उम्मीद है कि उसे पता नहीं होगा. वो बहुत समझदार लड़की है. वो एक बेहतरीन बच्ची है और उसकी मां ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का एहसास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसकी प्रायरिटी है. उसके पास फोन नहीं है और वो 14 साल की है. अगर उसके दोस्त उससे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी मां के फोन पर कॉल करना होगा. ये हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था.'

'मुझे नहीं लगता कि वो गूगल पर हमारा नाम...'

अभिषेक आराध्या को लेकर आगे कहते हैं- 'उसे अपना होमवर्क करने में ज्यादा दिलचस्पी है. उसे स्कूल बहुत पसंद है. मुझे नहीं लगता कि वो गूगल पर हमारा नाम खोजेगी. वो किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगी. उसकी मां ने उसे अच्छी तरह सिखाया है कि वो जो कुछ भी पढ़े उस पर विश्वास न करे. जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, हम परिवार के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं. इसलिए कभी ऐसा मौका नहीं आया जब किसी को किसी पर शक करने की जरूरत पड़ी हो.'